Blutspender in Schelklingen geehrt

Im Rahmen einer Gemeinderatsitzung in Schelklingen hat die jüngste Blutspenderehrung stattgefunden. Dies soll der Aufwertung dieses freiwilligen Dienstes an der Allgemeinheit dienen. Diesmal ging es um rund ein Dutzend Blutspender mit zehn bis 75 Blutspenden. In ganz kleinem Rahmen, diesmal ohne Musiker und sonstigem Rahmenprogramm, fand die Ehrung im Ratssaal statt. Im Anschluss war für Getränke, belegte Wecken und Weihnachtsgebäck gesorgt.

Auf jeweils 75 Blutspenden bringen es Annette Ritzer und Karl Schwarzmann. Annette Ritzer fing als junge Erwachsene an und durfte als Frau einst maximal drei Mal im Jahr Blut spenden. Inzwischen dürfen Frauen vier Mal pro Jahr teilnehmen, was früher nur bei Männern zulässig war, die nun theoretisch bis zu sechs Mal Blut abgeben dürfen. Karl Schwarzmann wurde vor drei Jahrzehnten durch seinen Schwager mit der Aussage „in Hütten wird Blut gespendet“ für diesen Dienst gewonnen.

Auf bereits 50 Blutspenden bringt es Doris Kopp. Für auch schon 25 Blutspenden wurde Fabian Schwarzmann geehrt. Zehn Mal haben Matthias Bechtle, Manuel Dost und Sabine Tress Blut gespendet. Die weiteren Blutspender, so Ruckh, wollten namentlich nicht genannt werden. Harald Widmann vom Deutschen Roten Kreuz vertrat den Schelklinger Ortsvereinsvorsitzenden Horst Klingberg und schloss sich den Worten Ruckhs an, der die Zahl an Spendern und Spenden würdigte, wobei löblicherweise verhältnismäßig viele junge Menschen bereits als Blutspender aktiv sind. Zu einer Urkunde gab es jeweils eine Flasche Wein und einen Textilbeutel mit Schelklinger Werbespruch. Tanja Schaupp aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters bewirtete die Blutspender.