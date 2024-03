Betreiber von Biogasanlagen übergeben Positionspapier

Zwei Betreiber von Biogasanlagen in Hausen ob Urspring und Justingen haben am vergangenen Mittwoch das Positionspapier des Fachverbands Biogas an die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) übergeben. Beklagt haben Roland Locher aus Hausen und Markus Hagen aus Justingen, dass Anforderungen an die Betreiber von Biogasanlagen steigen, ohne eine Anpassung der Vergütung. Auch würde die Politik seit zehn Jahren die notwendige langfristige Planung unmöglich machen. Dabei biete Biogas eine CO2-neutrale sowie grundlastfähige Art der Stromerzeugung und könne über Wärmenetze die Heizung für Gewerbe, kommunale Hallen und Wohngebiete sicherstellen.

Auf Einladung des CDU-Verbands Schmiechtal hat Ronja Kemmer die Biogasanlagen von Roland Locher in Hausen ob Urspring und Markus Hagen in Justingen besucht. Der Co-Vorsitzende Heinz Zeiher aus Schelklingen sagte, „die Besuche gelten der Weiterentwicklung erneuerbarer Energien“. Gekommen waren auch der zweite Co-Vorsitzende Walter Haimerl aus Allmendingen sowie die CDU-Gemeinderäte Brigitta Nemeth und Paul Glökler, ferner Markus Hagen und Gerhard Müller von der Alb-Bio-Energie-Gesellschaft in Justingen.

Roland und Dorota Locher haben westlich von Hausen ihre Biogasanlage mit einer Kapazität von 980 Kilowatt (kW) 2005 in Betrieb genommen. Die durchschnittliche Jahresleistung beträgt 500 kW. Zur geringeren Ausbeute sagt Roland Locher, „wir werden rechtlich viel ausgebremst“. Dazu führt er aus, dass in den Jahren 2004 bis 2014 die Branche Wachstum habe verzeichnen können. Seither hinke der Ausbau, mangels Planungssicherheit gehe nichts mehr voran. Die fehlende Wirtschaftlichkeit habe mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in den Fassungen seit 2012 zu tun, wonach die Einspeisevergütung nicht mehr für eine längerfristige Planungsperspektive ausreiche. Auch würden die Auflagen immer strenger, ohne dass damit die für Nachrüstungen erforderliche Anpassung der Vergütung einhergehe.

Ronja Kemmer stellte auf die Grundlastfähigkeit von Biogasanlagen ab und sagte, „das kann man gar nicht hoch genug bewerten“. Auch stützte sie das Argument der Anlagenbetreiber, sie seien vor Ort und könnten zur Stromgewinnung und Versorgung von Wärmenetzen erheblich mehr beitragen, als es die aktuelle Gesetzeslage zulasse. Sie betonte, „die dezentrale Struktur ist vorhanden. Es wäre verrückt, diese nicht fortzuführen“. Betont haben die Betreiber auch die Tatsache, dass aus Biogas CO2-neutrale Energie produziert werde. Roland Locher forderte von der Politik, „wir benötigen eine Zukunftsperspektive, um investieren zu können. Das betrifft einen Zeitraum von mindestens 20 Jahre“. Beklagt hat Locher zudem Regelungen, wie das Verbot des Einbringens von Sportplatzgras in die Biogasanlage, da dies kein landwirtschaftliches Produkt sei. Diese Regelung sei kontraproduktiv und trage zum Einsatz von mehr Mais in der Anlage bei. Markus Hagen brach eine Lanze für den Mais: „Mais bindet CO2 im Boden und benötigt lediglich eine Behandlung mit Herbiziden im Jahr, keine Fungizide oder Pestizide. Man soll den Mais nicht schlechtmachen“. Eine Tonne Mais in der Biogasanlage liefere die Energie von fünf Tonnen Gülle. Heinz Zeiher pflichtete bei, „mir ist Mais lieber als eine Photovoltaikanlage auf dem Acker“. Auch die Begrenzung der Speicherkapazität trage zum Ausbremsen von Biogas bei. Dabei benötige man Speicher, um in Zeiten von wenig Sonne und Wind oder in der kalten Jahreszeit Schwankungen bei Sonnen- und Windenergie ausgleichen zu können. „Bakterien arbeiten konstant, wir müssen das so entstehende Gas speichern können“, so Hagen. Sein Betrieb versorge neben einer Firma auch die Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten mit Wärme. Paul Glökler sprach im Hinblick auf die Einschränkungen von Biogasanlagen von „Planwirtschaft pur“.

Ronja Kemmer priorisierte die Versorgungssicherheit und sagte, „man muss ihr alles andere unterordnen“. Die amtierende Regierung rief sie zur Umsetzung auf, damit CO2-trächtige Kohlekraftwerke abgeschaltet werden können. Auf den steigenden Energiebedarf, unter anderem aufgrund E-Mobilität, wies sie hin. Andere Länder würden uns nur folgen, wenn wir Wertschöpfung und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Heinz Zeiher fasste zusammen, „Biogasanlagen gehören ins Konzept, um Wärme für Haushalte und Betriebe zu produzieren“. Er habe das Gefühl, dass Biogas derzeit von der Politik zu nachlässig behandelt wird.

Markus Hagen, Gerhard Müller und Armin Bronner stellten bei Justingen ihre seit 2011 bestehende Anlage vor. Hagen warb inständig dafür, Wärme nicht in die Luft zu blasen, sondern den Weg für mehr Wärmenetze zu ebnen. Insoweit sei für Biogasanlagen Planungssicherheit auf 30 Jahre nötig. Müller kritisierte, große Energiekonzerne hätten etwas dagegen. Dabei stehe sein 17-jähriger Sohn bereits in den Startlöchern.

Um ihre Forderungen zu untermauern, übergaben die Biogasbetreiber Ronja Kemmer das Positionspapier des Fachverbands Biogas, welches im Detail die Forderungen der Branche darstellt. Ronja Kemmer nahm dies mit den Worten entgegen, „die Gesellschaft benötigt das“.