Berufsinformationstag an der Urspringschule

Die Urspringschule veranstaltet am Samstag, 25. November, von 14 bis 17.15 Uhr einen Berufsinformationstag. Unter dem Motto „Projekt Zukunft“ und in enger Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Ehingen-Alb-Donau wartet auf die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 der Urspringschule auch in diesem Jahr ein vielfältiges Informationsangebot an Berufs-, Studien- und Karrieremöglichkeiten. Dies teilt die Urspringschule mit.

Der Berufsinformationstag mit der Ausbildungsmesse in der GTZ-Halle und den facettenreichen Impulsvorträgen durch Referentinnen und Referenten der verschiedensten Bereiche ist ein bewährter Baustein des umfangreichen Berufsorientierungsangebotes der Urspringschule. Die wichtigen Impulse auch im persönlichen Austausch mit Geschäftsführenden, Ausbildenden, Auszubildenden, (dual) Studierenden, Studienberatenden und anderen Expertinnen und Experten sind ein Gewinn für alle Teilnehmer.

Folgende Vorträge werden angeboten:

Vertreter der ADKmie für Gesundheit und Soziales informieren über Ausbildungsmöglichkeiten in Pflege- und Gesundheitsberufen, kaufmännische und technische Ausbildungen sowie das duale Studium zur Hebammenwissenschaft. Von der Hochschule Reutlingen spricht Matthias Freise über die Studiengänge International Fashion Business, Textiles Ingenieurwesen, Fashion and Textile Design, Transportation Interior Design.

Isabelle Pichota (Urspring-Alumni, M. A., Engineer) informiert über ihr Studium der Technischen Biologie an der Uni Stuttgart, die beruflichen Möglichkeiten und ihre aktuelle Tätigkeit in der Impfstoffforschung bei der Firma Curevac in Tübingen. Merle Povozsky (Urspring-Alumni, Studentin an der Uni Ulm, Institut für Psychologie und Pädagogik) spricht über das Studium der Psychologie.

Vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg Bad Schussenried beleuchtet Sandra Schellhorn das Thema „Abitur ‐ was dann? Ein Jahr für mich“. Vom Liebherr Werk Ehingen gibt es Infos über die kaufmännische und technische Ausbildung, über das Duale Studium Wirtschaft und Technik sowie das Studium mit integrierter Berufsausbildung (Ulmer Modell). Von der Werbeagentur Ideenschmiede berichten Jessica und Mathias Rupp über Grafikdesign und Mediengestalter sowie die Bereiche einer Werbeagentur. Jutta Lorch, Pattern-Designerin beim Unternehmen Hugo Boss, erläutert das Pattern Design (Musterdesign).

Von der Zeppelin Universität, Friedrichshafen, spricht Max Elbert (Urspring-Alumni, Student) über das Studium an der ZU. Guntram Bezold, Privatdozent und Hautarzt, und Max Bezold, Urspring-Alumni und Student an der Uni Ulm, informieren über das Studium der Humanmedizin und den Arztberuf. Die Bundeswehr als einen alternativen Arbeitgeber für unterschiedliche Berufe stellt René Michels vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm vor.

Weitere Unternehmen/Einrichtungen, die mit einem Informationsstand vertreten sind: AVS Aggregatebau (Stetten), Bayer Reisen (Ehingen), Bundesagentur für Arbeit (Ulm), Burgmaier Technologies (Laupheim), Erdgas Südwest (Ettlingen), Global Education Tumulka (München), Sappi Papiertechnologie (Ehingen), Stöhr Logistik (Rottenacker). Tries Hydraulikelemente (Ehingen), VR-Bank Alb-Blau-Donau eG (Ehingen) undZoll (Hauptzollamt Ulm).