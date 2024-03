Auf der Alb entsteht Schwäbischer Whisky

Auf dem Remontedepot des einstigen Königs von Württemberg, Wilhelm II., saniert Hans-Georg Fink derzeit eine Scheune aus dem Jahr 1898. Seine Whiskydestillerie hat er in einem Nebenraum bereits untergestellt. Ab dem Sommer will er seine Arbeit als Whiskybrenner in den neuen Räumlichkeiten fortsetzen. Aus seiner bisherigen Tätigkeit als Brenner lagert er 6000 Fässer, in denen edle Tropfen reifen, die in London bereits höchste Auszeichnungen erhalten haben.

Auf Einladung des CDU-Verbands Schmiechtal hat die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, gemeinsam mit den Vorsitzenden Heinz Zeiher und Walter Haimerl, in Heroldstatt-Breithülen Räumlichkeiten besichtigt, in denen der Landwirt Hans-Gerhard Fink demnächst seine Whiskydestillerie aufbauen wird. Fink ging auf die Geschichte des Gebäudes ein, das zum Remontedepot gehört: „König Wilhelm II. von Württemberg (1848-1921), der auch das heutige Landesgestüt Marbach gegründet hat, hat per Dekret das Areal okkupiert, um für das Militär Fohlen zu züchten. Auch ein Kavallerieübungsplatz war hier eingerichtet. 1898 sind auf dem Gelände etliche Gebäude entstanden. Zwei Scheunen davon habe ich gekauft“.

Das Motto von Fink, Jahrgang 1965, lautet, „Schwerter zu Pflugschalen“. Insoweit erinnerte er an die Friedensdemonstrationen aus seiner Jugendzeit in den frühen 1980-er-Jahren. Unweit der Scheunen hat Fink von der Stadt Schelklingen 280.000 Quadratmeter Land gekauft, auf dem einst die Franzosen zahlreiche Munitionsdepots betrieben haben. „Entsprechend meines Lebensmottos habe ich in einigen der Depots nun 6000 Fässer mit von mir gebranntem Whisky zur Reifung eingelagert“, so Fink. Er berichtet, er habe nach zweijährigem Gang durch die Behörden die Baugenehmigung für die Sanierung der Scheune erhalten, in der eine gläserne Destillerie entsteht. Nun sei er nach einjähriger Bauzeit auf der Zielgeraden. Im Hinblick auf die lange Genehmigungszeit gibt er zu bedenken, „Politikverdrossenheit folgt aus Verwaltungskanälen, die man nicht mehr verstehen kann. Beamte sind für uns Bürger Dienstleister. Das müssen sie verinnerlichen“.

Zum Umbau selbst hat Fink ein besseres Verhältnis als zur Bürokratie. Er habe die 126 Jahre alte Fassade der Scheune abgebaut und nach einer Dämmung wieder angebracht. Ein Statiker habe berechnet, dass das Tragwerk des Gebäudes stabil ist. Gegensätzliche Anweisungen hätten ihn aufgehalten. So habe der Arbeitsschutz Tageslicht im Gebäude gefordert, der Denkmalschutz habe dies ausgeschlossen. Ziel sei es, die Schönheit des Gebäudes in Holzbauweise, auch im Rahmen von Führungen, zu zeigen und Verkostungen abzuhalten, direkt neben der gläsernen Destillerie. Das Investitionsvolumen bezifferte Fink auf 1,5 bis 1,8 Millionen Euro. Seine Söhne im Alter von 20 und 22 Jahren seien fest in die Entwicklung der Finch Whiskydestillerie eingebunden. Nach Ostern soll der Aufbau der Destillerie beginnen, der drei bis vier Monate in Anspruch nehmen werde. Für Sommer ist die Eröffnung geplant. Derzeit können sich Kunden vor dem Gebäude bereits an zwei Regiomaten versorgen. Der Vertrieb des Schwäbischen Whiskys ist jedoch international, USA, Kanada, diverse Länder in Europa, Vertrieb in Deutschland über Schlumberger. Das Getreide für den Whisky produziere er selbst, die Fässer lasse er sich aus Kentucky und Tennessee liefern, aber auch von guten europäischen Weingütern.

Fink erinnerte an die Kelten, die hier gelebt haben und nach Irland und Schottland ausgewandert sind, wo sie das Brennen von Whisky erfunden hätten. Daher sei die Alb prädestiniert als Standort einer Schwäbischen Whiskydestillerie. 1999 habe er aus Weizen- und Gerstenmalz seinen ersten Whisky abgefüllt. Die englische Schreibweise seines Nachnamens ließ Fink 2010 als Markenname „Finch“ eintragen. Die jetzige Destillerie sei 2012 als größte Pot Still in Deutschland aufgestellt worden. 250.000 Liter Schwäbischer Hochland Whisky können hier jährlich hergestellt werden, bei mehr als 700 Metern über dem Meeresspiegel. Zu drei Goldmedaillen und Kategorie-Siegen bei den World Whisky Awards in London gratulierte Ronja Kemmer und dankte für die Vision und deren Umsetzung im Rahmen eines lokalen Unternehmens. Hans-Gerhard Fink sprach zudem von Wertschöpfung im Zusammenhang mit sanftem Tourismus im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, wo es im Oktober sogar einen Indian Summer zu bewundern gebe.

Single Malt & Co. von der Alb