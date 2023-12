Attraktive Darbietung des Weihnachtsoratoriums

Eine Spezialität im Advent wurde in diesem Jahr in Schelklingen kredenzt. Liederkranzdirigent Albrecht Krokenberger sorgte mit seinem Gemischten Chor und Gastmusikern für eine attraktive Darbringung des Weihnachtsoratoriums. Krokenberger wählte das 1879 entstandene Werk Opus 5 Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller, der seine Art der musikalischen Erzählung der Weihnachtsgeschichte für Chor, Orchester, Solisten und Orgel mithilfe bekannter Kirchenlieder und diverser Bibelauszüge, vorwiegend von den Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes sowie vom Propheten Jesaja, aufbaute. Die Gemeinde durfte immer wieder mitsingen.

Albrecht Krokenberger sprach die Einladung an die Gemeinde in der gut besuchten Herz-Jesu-Kirche aus, und dieses Angebot stieß am auf angenehm hörbare Gegenliebe. Die Gemeinde sang die fettgedruckten Programmpassagen mit und damit nach dem Präludium vom Instrumentalensemble des Humboldt-Gymnasiums Ulm die zweite und dritte Strophe des Auftaktliedes „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Hinzu gesellten sich für die Besucher im Laufe des einstündigen Oratoriums die zweite und dritte Strophe von „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Stille Nacht“ und „Zu Bethlehem geboren“, was für enorme Klangfülle im Gotteshaus sorgte, den Effekt einer konzentrierten Gemeinde bewirkte, die zudem ein unvergessliches Zugehörigkeitsgefühl zur Darbietung empfinden mochte.

Vor Beginn hatte Albrecht Krokenberger angekündigt, dass Solist Alexander Schröder als Krankheitsvertretung einspringe und laut der Proben seinen Part gut meistern werde, was Schröder vom ersten Ton an unter Beweis stellte. Kraftvoll rezitierte der Sänger Jesaja 45,8 „Tauet ihr Himmel von oben, und ihr Wolken regnet den Gerechten, du Erde, tu dich auf und sprosse hervor den Heiland“, was der Chor mit dem Wunsch „Ach, komm, ach, komm, Emanuel, mach frei dein armes Israel“ beantwortete.

Alexander Schröder leistete den Hauptpart der Solistenauftritte in dem typischerweise in sechs Teile gegliederten Weihnachtsoratorium, die bei dem 1837 in Fulda geborenen Priester und Komponisten Heinrich Fidelis Müller folgende Überschriften tragen: „Sehnsucht nach dem Erlöser“, „Ave Maria“, „Die Geburt“, „Die Hirten bei der Krippe“, „Die heiligen drei Könige“ und „Weihnachtsjubel“. Solistin Lilly Junemann (Sopran) kam beim „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade“ zum Einsatz und ihrer noch eindrücklicheren, alle Ängste vertreibenden Forderung „Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die sein wird allem Volke, denn euch ist heute der Heiland geboren“. Junemann oblag auch die Arie am Ende „Sehet, welche Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen und sind“ aus dem ersten Brief des Johannes 3,1 stammend.

Ein ausgezeichnet agierendes Instrumentalensemble des Humboldt-Gymnasiums Ulm sorgte mit für das Gelingen des Weihnachtsoratoriums in Schelklingen. Müller legte sein Werk volksnah und erquicklich für die Gemeinde an. An der Orgel wirkte der junge Franz Wetzler versiert mit und legte dem beeindruckenden Solisten Schröder, bildlich gesprochen, stets einen Mantel sonorer Töne um, etwa als Alexander Schröder „Gegrüßet seist du, Himmelskind, die Engel deine Boten sind“ sang.

Tief ergriffen wollte der Komponist Heinrich Fidelis Müller die Gemeinde sehen, hatte der Liederkranzvorsitzende Stephan Jedele bei der Begrüßung betont, was mit dem Auftritt der Schelklinger Sängerschar, den Solisten und Instrumentalisten gelungen ist. Um die Andacht, die Müller außerdem wichtig gewesen sei, nach dem anhaltenden Applaus wieder herzustellen, lud der zurecht freudige Gesamtleiter dieses Weihnachtsoratoriums Albrecht Krokenberger zur Wiederholung von „Stille Nacht“ ein, wiederum zum gemeinsamen Singen des Chores mit den knapp 200 Konzertbesuchern.