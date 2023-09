Applaus für Pamela Daly

Pamela Daly ist seit vier Jahren an der Grundschule und in den Klassen acht bis zehn der Gemeinschaftsschule als Schulsozialarbeiterin tätig. Was Sozialarbeit an Schulen ausmacht, stellte die Sozialpädagogin im Gemeinderat vor. Sie sprach von niederschwelligen Angeboten bei Einzelhilfen und Gruppenarbeit sowie einer Brückenfunktion zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Alle dürften kommen, ein vorab festgelegter Termin sei grundsätzlich nicht nötig. Sie beschrieb die Schule als Lern- und Lebensort, denn Schüler würden sehr viel Zeit in der Schule verbringen. Gruppenarbeit diene der Verbesserung des dortigen Klimas. Bei freizeitpädagogischen Angeboten wie Ferienprogrammen oder Aufenthalten im Freien würden soziale Kompetenzen erlernt. Ihre hauptsächlichen Themen seien die Trennung von Eltern, Streitigkeiten unter Schülern, Liebeskummer, Essstörungen und Sachbeschädigungen. Dabei genieße sie eine andere Akzeptanz als ein Klassenlehrer, der Teil der Gruppe sei.

„Corona hat Spuren hinterlassen“, sagte Daly. Sie bezog sich auf die Betreuung der Kinder zuhause, was oft zu Konflikten geführt habe. Durch fehlende Kontakte zu Gleichaltrigen seien bei vielen Kindern Ängste entstanden. Es gäbe einen enormen Aufholbedarf aus der Zeit der Pandemie. Seit dem Krieg in der Ukraine habe sie viel mit ukrainischen Kindern zu tun. Mit ihnen könne sie zum Beispiel aufarbeiten, wo die Wurzeln der Familien liegen. Auch könne sie zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen. Dazu ließe sie die Kinder zum Beispiel miteinander kochen. „Solche Projekte führen zum Abbau von Konfliktpotenzial“, so Daly.

Jürgen Haas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, dankte in seiner Funktion als geschäftsführender Schulleiter der Sozialarbeiterin für ihre Arbeit und dem Gemeinderat für die Genehmigung der notwendigen Mittel. Bürgermeister Ulrich Ruckh schloss sich dem Dank an, die Ratsmitglieder applaudierten.

Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. Juni beschlossen hat, dass die Bauplätze im Neubaugebiet „Oberes Berntal“ mittels Vergaberichtlinien/Vergabekriterien vergeben werden sollen, hatte die Verwaltung zur Sitzung am 26. Juli einen ersten Entwurf dazu vorgelegt. Dem damaligen Ratsbeschluss entsprechend wurden die Kriterien fortgeschrieben. Hiernach wurde die Bepunktung in Sachen „Ehrenamt“ in den Kriterien belassen, die Bepunktung von Wohneigentum wurde gestrichen. Insbesondere wurde die von vielen Räten kritisierte Bonusbepunktung bei fehlendem Wohneigentum aus den Unterlagen entnommen. Nach erfolgter Überarbeitung durch die Verwaltung hat das Gremium den Kriterien einstimmig zugestimmt. Hierzu gehört auch, dass zwei Jahre nach Grundstückserwerb mit dem Bau begonnen werden muss, fünf Jahre nach Erwerb muss der Bau abgeschlossen sein. Ziel ist es, die Bauplätze zügig zu verkaufen und eine rasche Bebauung zu gewährleisten.

Heinz Zeiher, Vorsitzender der CDU-Fraktion, lobte das Hauptamt für die Erstellung der App der Stadt. „Die App kommt den Bürgern entgegen“, so Zeiher, der für seine Aussage viel Applaus erhielt. Bürgermeister Ulrich Ruckh sagte, man arbeite noch an der Einrichtung der Möglichkeit von Mängelmeldungen.