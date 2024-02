Schelklingen

Anmeldungen für GMS ab 5. März möglich

Schelklingen / Lesedauer: 1 min

Die Anmeldezeiten für Schülerinnen und Schüler, die die fünfte Klasse an der Gemeinschaftsschule (GMS) Schelklingen-Allmendingen ab dem Schuljahr 2024/25 besuchen möchten, stehen fest. Eltern können ihre Kinder an beiden GMS-Standorten anmelden, heißt es in einer Schulmitteilung.