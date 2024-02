Anmeldung für Schulanfänger in Schelklingen

Die Anmeldezeiten für Erstklässler im neuen Schuljahr 2024/25 an der Heinrich-Kaim-Grundschule in Schelklingen stehen fest. Diese sind Dienstag, 5. März, von 12 bis 15.30 Uhr sowie am Mittwoch, 6. März, von 13 bis 15.30 Uhr jeweils im Schulrektorat (Gebäude A, 1. OG, Zimmer Nr. 10).

Alle Kinder, die von der Stadt Schelklingen datenmäßig erfasst sind, erhalten seitens der Schule eine Einladung mit einem Termin zur Vorstellung. Ansonsten gibt es Termine nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 07394/764. Alle Kinder, die von der Stadt Schelklingen datenmäßig erfasst sind, bekommen von der Schulleitung eine Einladung mit genauer Uhrzeit.