„Alte Spielsachen“ ist die neue Sonderausstellung in Schelklingen

Im Stadtmuseum Schelklingen ist eine neue Sonderausstellung zu sehen. „Alte Spielsachen“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr eröffnet wird. Dies teilt die Museumsgesellschaft Schelklingen mit, die im Auftrag der Stadt Schelklingen das Museum betreibt. In der Schau „Alte Spielsachen“ greifen die Organisatoren ein Thema aus der Anfangszeit des Stadtmuseums auf und stützen sich bei der Sonderausstellung schwerpunktmäßig auf Spielsachen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit. Besonders glücklich sei man, dass man über einen Fundus an „Notspielzeug“ aus jener Zeit verfüge, das teilweise in Schelklingen produziert worden war, heißt es in der MItteilung weiter.