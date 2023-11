Im Grunde schien alles klar. Bis Ende 2025 sollten in Ingstetten sechs neue Windkraftanlagen errichtet werden, auf einer Fläche etwa einen Kilometer südwestlich der Ortschaft. Doch im Technischen Ausschuss der Stadt Schelklingen gab es zuletzt erneut Gegenwind.

Bereits seit 20 Jahren drehen sich im Schelklinger Ortsteil Ingstetten die Windräder ‐ nun sollen bald neue, modernere Anlagen den Strom produzieren (“Repowering“). Mit 261 Metern Höhe über Grund fallen die neuen Anlagen deutlich höher aus, der Rotordurchmesser soll jeweils 172 Meter betragen, die Nennleistung liegt bei 7,2 Megawatt.

Zwei Anlagen stehen zu nahe an Ingstetten

Die Fläche befindet sich zwar im Vorranggebiet des Regionalplans Donau-Iller, doch zwei der geplanten sechs Räder stehen nach den bisherigen Planungen mit etwa 900 Meter Entfernung recht nah an der Wohnbebauung Ingstettens. Stadt- und Ortschaftsräte im Schelklinger Technik- und Umweltausschuss hatten den Plänen im September eine Absage erteilt und setzen sich für eine Verschiebung der beiden Anlagen ein. Von den ausführenden Firmen haben sie nun eine Antwort bekommen, die für Ärger sorgt.

Empfohlene Artikel Neue Anlage soll deutlich größer werden Diese Windpark–Pläne beschäftigen einen ganzen Ort q Ingstetten

Verantwortlich für die Ausführung sind die Firmen Qualitas Energy, eine Plattform für erneuerbare Energien und Infrastruktur, sowie die EnBW. Im Juli 2023 habe man den Antrag eingereicht, sagte Lynn Wimmer von der Qualitas im Rahmen der Planungsvorstellung im Schelklinger Technik- und Umwelt-Ausschuss. Doch dann habe Ingstetten das gemeindliche Einvernehmen versagt ‐ weil zwei Räder zu nahe an den Häusern der Bürgerinnen und Bürger Ingstettens stehen würden.

Ingstetter Windpark könnte Prioriät verlieren

Die ausführenden Firmen hätten sich folglich mit einer alternativen Lösung befasst, erklärt Wimmer. „Wir haben Visualisierungen durchgeführt, wie wir die zwei Räder weiter nach Westen verschieben könnten“, sagte sie. Herausgekommen sei die Option, die Anlagen um 80 Meter südwestlich zu verschieben, was „für das Auge kaum einen Unterschied macht“, so die Projektmanagerin.

Wie Wimmer mitteilte, würde die mögliche Verschiebung eine Reihe von Folgen nach sich ziehen. Zum einen müsse der Antrag dann neu eingereicht werden, was dazu führen könnte, dass der Ingstetter Windpark die Priorität verlieren und sich folglich ein zeitlicher Nachteil ergeben würde ‐ nämlich dann, wenn eine andere Ortschaft in der Zwischenzeit den Antrag für ihren Windpark einreichen würde.

Firmen sehen keinen Vorteil in der Verschiebung

Des Weiteren sei mit einer höheren Schattenwurfdauer auf Ingstetten zu rechnen, statt vier Stunden im Jahr wären es dann wohl mehr als fünf. Als dritter Nachteil werde die kommunale Teilhabe nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz niedriger, da sich das für die Berechnung relevante Gebiet in Richtung Nachbargemeinde verschieben würde. Konkrete Berechnungen stünden noch aus. Zu rechnen sei mit einem Verlust von einem Prozent vom gesamten Ertrag.

Der ganze Vortrag war fast ein bisschen Erpressung. Ortsvorsteher Dieter Schmucker

Die Qualitas Energy sowie die EnBW würden der Gemeinde nun ein Angebot machen, sagte Wimmer. Dieses sehe vor, nur eines der beiden betreffenden Windräder nach Westen zu verschieben. Ebenso sei eine Reduzierung des Schattenwurfs auf vier Stunden im Jahr möglich sowie ein kompletter Rückbau der fünf Bestandsanlagen. Schallmodi an den Anlagen könnten zudem für zusätzliche Geräuschreduktion sorgen. Insgesamt lautete aber ihr Fazit: „Wir wollten der Gemeinde durch die Verschiebung entgegenkommen, aber es ist nicht wirklich interessant, die Anlage zu verschieben. Es ergibt sich kein Vorteil.“

Ortsvorsteher spricht von „Erpressung“

Eine These, die im Schelklinger Technik-Ausschuss für Unmut sorgte. „Zunächst ist mir wichtig zu betonen, dass Ingstetten nie gegen Windkraft war“, sagte Ortsvorsteher Dieter Schmucker. „Wir haben uns nur gewünscht, dass die zwei Anlagen mit größerem Abstand zur Ortschaft stehen.“ Es könne nicht sein, dass bei den Planungen an alles rund um die Natur gedacht, aber der Mensch vergessen werde, so Schmucker. „Der ganze Vortrag war fast ein bisschen Erpressung. Ich sehe überhaupt keinen Vorteil darin, was Sie uns jetzt empfehlen“, wurde Schmucker deutlich.

Weiter ging Ingstettens Ortsvorsteher darauf ein, dass der Rotor der zweiten Anlage nach ursprünglicher Planung außerhalb des Gebiets gelegen hätte, was nach Regeln des Regionalplans Donau-Iller so nicht erlaubt sei. Widerspruch kam von Michael Pflaum, Projektleiter bei der EnBW. Der Rotor dürfe außerhalb sein. Zu einer Verschiebung der Anlagen sei man nicht verpflichtet ‐ dies geschehe allenfalls freiwillig, um den Abstand zu Ingstetten wie gewünscht zu erhöhen.

Firmen möchten Vertrag schließen

Jürgen Haas, SPD-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister, hakte nach. „Wenn ich das richtig sehe, wäre der einzige Nachteil, dass wir weniger Geld bekommen? Bei einem solchen Projekt sehe ich das Monetäre aber eher als zweitrangig an“, sagte er.

Besonders trieb die Räte ein rechtlicher Aspekt aus Wimmers Vortrag um. Qualitas und EnBW erhoffen sich von der Gemeinde einen Gestattungsvertrag für den Rotorüberflug sowie das Wege- und Kabelrecht für die Gemeindewege. „Wir würden gerne mit ihnen einen Vertrag schließen“, sagte Pflaum.

Werden Anlagen gestrichen?

CDU-Stadtrat Werner Meixner fragte direkt nach. „Am Anfang schien es so, dass wir als Gemeinderat nicht mitreden können. Jetzt sieht es so aus, dass die Rechte für die Wege noch offen sind.“ Kerstin Scheible, Ortsvorsteherin von Schmiechen, meldete sich ebenfalls zu Wort: „Sie sind darauf angewiesen, dass wir das unterschreiben.“

Hierbei setzte auch Michael Strobl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, an: „Sie erwarten nun von uns, dass wir zustimmen.“ Das „Riesenproblem“ der zwei betreffenden Windräder bliebe allerdings weiterhin. „Wir kommen in der Sache nur weiter, wenn wir die beiden Anlagen weglassen. Alles andere wäre über den Kopf der Bürgerschaft aus Ingstetten entschieden“, sagte Strobl.

Bleibt der Mensch auf der Strecke?

Gegenwind für seine Äußerungen bekam Strobl aus Kreisen der SPD. Stadtrat Thomas Tolksdorf wollte nicht so weit gehen, auf Windräder zu verzichten. „Die Menschen sind auf die Energie angewiesen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Windräder auch ringsum stehen“, erklärte er. Die Gefahr, dass der Mensch auf der Strecke bleibe, sehe er nicht.

Vertragsentwurf wird nicht öffentlich beraten

Abschließend richtete Bürgermeister Ulrich Ruckh den Blick nach vorne. Sobald der finale Vertragsentwurf für das Leitungs- und Wegerecht feststehe, werde der Ausschuss hierüber nicht öffentlich beraten. Deutliche Worte richtete Ruckh an Ingstettens Ortsvorsteher: „Herr Schmucker, Sie sagen, dass Sie nicht gegen Windkraft sind. Da nehme ich Sie beim Wort. Uns muss klar sein, dass es Auswirkungen gibt, wenn wir dafür sind.

Auf diese müssen wir auch konstruktiv eingehen.“ Schmucker reagierte direkt: „Wenn Ingstetten dagegen wäre, hätte es längst Bürgerinitiativen gegeben. Auch wir wollen den erneuerbaren Strom. Wir sind nur gegen Details“, sagte er und fügte an: „Sogar auf den Wiedehopf hat man Rücksicht genommen, aber nicht auf den Menschen. Das kann es nicht sein.“