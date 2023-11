37 Einsätze mit fast 1000 Einsatzstunden

Die Feuerwehr soll künftig abgestimmt auf den Notfall und den Fahrzeugbedarf in Einsatz gerufen werden. Demnach muss der Disponent in der Leitstelle entscheiden, wie viele Brandbekämpfer und Retter mit welchen Geräten benötigt werden. Voraussichtlich wird dieses System noch im laufenden Jahr starten, berichtete Schelklingens Abteilungskommandant Thomas Gaus in der Hauptversammlung der Feuerwehr Schelklingen. Der Abteilungskommandant berichtete über 31 Aktive in der Schelklinger Wehr plus Zusatzkräfte, den Stand der Dinge beim Digitalfunk und bezüglich der Ersatzbeschaffung für das etwa drei Jahrzehnte alte Löschfahrzeug LF 16-TS.

Intern ist die Entscheidung für einen „Gerätewagen Transport“ gefallen. Am Mittwoch, 8. November, soll der Gemeinderat zustimmen. Das Fahrzeug hat eine Maximallast von 16 Tonnen. Der Zuwendungsbescheid ging im Juli ein. Angebote sind bereits ausgewertet. Mit dem Gesamtkommandanten und Vertretern aus dem Ausrückebereich 2 wurde das Fahrzeug konzipiert. Beschafft wird kein identischer Ersatz, sondern ein Fahrzeug, das zum nun geltenden Verbund der Wehren im Stadtgebiet passt. Nur noch sechs und nicht mehr neun Personen finden darin Platz. Die kleine Standardbeladung befindet sich in Wechselrollwagen, die in Schelklingen und in Hütten stationiert werden.

Das Totengedenken galt traditionell den verstorbenen Stadtbrandmeistern, diesmal aber auch einer Frau und einem Mannes, die im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin im Einsatz ums Leben kamen. Drei der 31 Aktiven in Schelklingen sind Frauen. Sieben unterstützende Kräfte und sechs zusätzliche Wehrleute aus den Teilorten können in Einsatz gerufen werden. „Somit sind zurzeit alle 44 vorhandenen Spinde voll belegt“, verbildlichte Kommandant Thomas Gaus. Einen Aufschwung erlebte die Tagesverfügbarkeit mit durchschnittlich zwölf verfügbaren Personen. Maßgeblich trägt die Firma Heidelberg Material, vormals Heidelberg Cement, durch fünf Beschäftigte dazu bei. Die Hauptversammlung fand in der Zementwerkskantine, bewirtet von Familie Vonnier, statt. An Zementwerksvertreter Karlheinz Jungbauer wurde die Urkunde „Partner der Feuerwehr“ überreicht. Der Abteilungskommandant dankte auch anderen Firmen namentlich für die Freistellung von Wehrleuten im Notfall.

37 Einsätze mit 947 Einsatzstunden liefen im Berichtsjahr auf. Zwölf Verletzte gab es zu retten, aber auch zwei Tote zu bergen, berichtete Schriftführer Torsten Kenzelmann. Zu den zehn Brandalarmen gehörte Anfang Februar der Großbrand bei der Allmendinger Firma Burgmaier. Hauptübung war auf dem Gelände der Firma Gräter. Kassier Manuel Dost musste über ein Jahresminus berichten, das ohne die Einnahmen beim Stadtfest noch deutlicher ausgefallen wäre. Dost beklagt die Anhebung der Umsatzsteuer auf 19 Prozent beim Getränkeverkauf ab 2024, weil der Feuerwehr keine Ausnahme zugebilligt wird, nicht einmal für einen Grundbetrag. Bürgermeister Ulrich Ruckh bestärkte später diesen Eindruck und nannte den Aufwand auch für die Verwaltung das „Geschisse wegen der Umsatzsteuer“.

Seit Jahresbeginn wird in Schelklingen digital gefunkt. Zudem bekam jedes Fahrzeug ein Navigationssystem eingebaut, das automatisch von der Leitstelle die Daten erhält. Im Gerätehaus gibt es jetzt einen Alarmmonitor. Noch fehlt dort ein Digitalfunkgerät, welches aber in den kommenden Wochen eingebaut wird. Die Funkmeldeempfänger sind nach eine Nachprogrammierung auf dem neuesten Stand.

In der Nachwuchswehr wachsen 23 Kinder beziehungsweise Jugendliche (davon acht Mädchen) heran. Sie unternahmen neben den Gruppentreffen eine Gesamtjugendfeuerwehrübung, einen Ausflug zur Hauptfeuerwache in Ulm und beteiligte sich an einer Baumpflanzaktion, berichtete Jugendleiterin Nadine Kästle. Zur Altersabteilung gehören sechs Mann, die die Feuerwehr Amstetten, die Patenwehr Obermarchtal mit Einblick ins Diözesandepot und den Testturm der Firma Thyssen in Rottweil mit Ausblick bis zum Schloss Hohenzollern besuchten. Die Hornistengruppe ist neun Personen stark. Vier Männer widmen sich dem Hobby als Kanoniere. Sie schossen bei einer Feuerwehrhochzeit und gehörten zu den zehn Teilnehmergruppen beim Laupheimer Funkenfeuer. „Da könnt ihr euch vorstellen, dass es da ziemlich laut auf- und zugeht“, schilderte Paul Schleicher.

In der Hauptversammlung wurde Georg Scheuing zum Löschmeister befördert. Zu Feuerwehrmännern wurden Andreas Hilsenbeck und Dennis Möbius ernannt. Zwei Gruppen aus der Gesamtstadt absolvierten in Blaubeuren das Leistungsabzeichen in Silber. Geehrt wurden die Schelklinger Wehrangehörigen Robin Breitinger, Julian Gaus, Nils Heuschkel, Torsten Kenzelmann und Thomas Schary plus Mason Petschl von der Feuerwehr Ammendingen. Geübt wurde mit dem 43 Jahre alten Justinger LF 16/25, was immer wieder Restaurierungsmaßnahmen erforderlich machte.