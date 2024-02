25-Jährige fährt betrunken Auto

Betrunken mit ihrem Auto unterwegs gewesen ist eine 25-Jährige am Sonntag in Schelklingen. Die Polizei stoppte nach eigenen Angaben die Fahrerin des Autos gegen 3.15 Uhr in Schelklingen. Bei der Verkehrskontrolle rochen die Beamten Alkohol bei der Frau. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest gemacht.

Dieser bestätigte den Verdacht. Die 25-Jährige hatte zu viel Alkohol getrunken. Sie musste anschließend mit der Polizei ins Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol die Frau tatsächlich zu sich genommen hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Das Auto musste die Frau stehen lassen. Sie sieht nun einer Anzeige entgegen.