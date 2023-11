Sankt Martin im Kindergarten

Alljährlich gibt es beim Untermarchtaler Kindergarten St. Peter eine Martinsfeier. Fast wäre die Feier „ins Wasser gefallen“, doch die Kindergartenleitung mit Schwester Erika Maria, ihren Helferinnen und Eltern änderten ihre Planung um und die ganze Feier fand in der Sporthalle des Klosters Untermarchtal, nahe dem Kindergarten, statt.

Die Halle füllte sich bis auf den letzten Platz. Die Kinder aus Untermarchtal und Lauterach kamen mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern sowie Bekannten und leuchteten mit ihren Laternen die Halle aus. Nach der Begrüßung von Schwester Erika Maria spielte eine Abordnung der Musikkapelle Obermarchtal die einleitende Musik für die Feier. Danach sangen die Kinder unter Anleitung ihrer Erzieherinnen Lieder von Laternen und Lichtern, die in kindliche Texte einflossen. Aber auch die Erwachsenen dürften dabei mitsingen.

Doch der wichtigste Punkt war die Anwesenheit von Reiter Sankt Martin und der im Spiel der Mantelteilung anwesende Bettler. Natürlich war kein richtiges Pferd in der Halle. Doch Sankt Martin, der römische Soldat mit Helm, Schwert und rotem Mantel, hatte sein „Steckenpferd“ dabei und ritt mit diesem unter staunen aller in der Halle. Dann die Mantelteilung mit dem frierenden Bettler in Rupfen bekleidet, war der Mittelpunkt für die Kinder und Erwachsenen. Symbolhaft erklärte Schwester Erika Maria diese Mantelteilung von menschlichen Gütern und barmherzigem Handeln unter den Menschen. Dies verstanden die Kinder und Erwachsenen. Bei gedämmtem Hallenlicht zogen die Kinder mit den Laternen und Liedersingen durch die Halle. Nach dem gemeinsamen Beten des „Vater unser“ und Segnung von Schwester Erika Maria gab es für die Kinder die sehr beliebte Martinsbrezel als Geschenk und einen Trunk. Ein Musikspiel beendete die Feier.