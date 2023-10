Saisonabschluss bei den Campern

Mit 15 Fahrzeugen, 30 Erwachsenen, vier Kindern und drei Hunden konnten die Camper vom Camping Club Ehingen über das lange Wochenende ihren Saisonabschluss auf dem Campingplatz Ringlesmühle bei Nördlingen bestreiten.

Schon am Donnerstag reisten einige der Camper an, um die rosige Wetterprognose für diese Tage auszunutzen. Der Freitag bescherte den Mitgliedern am frühen Abend dann den obligatorischen Sektempfang nach der Begrüßung durch Vorstand J. Meißner mit dem Aufstellen der Club-Fahne. Mit Weißwurst Frühstück und Camperspielen ging es in den Samstag.

Höhepunkt war eine Führung durch Nördlingen bei Nacht mit dem Turmwächter und dem Ruf „so, Gsell, so“. Die Nördlinger selbst wissen um den Ruf, der geschichtlichen Hintergrund hat. Erstaunlicherweise finden sich doch recht viele Touristen um 22 Uhr ein, um diesen zu hören. Am großen Lagerfeuer dann bei der Rückkehr auf dem Campingplatz konnte man diesen vom einen oder anderen nochmals hören, aber ohne geschichtlichen Hintergrund.

Die nahe gelegene Katzenburg wurde am Sonntag mit dem Auto oder Fahrrad besucht und war ein willkommenes Ausflugsziel. Nach dem gemeinsamen Grillen, natürlich mit den verschiedensten Salatvariationen der Mitglieder, konnte dieser Tag mit unserem Clubmusiker G. Grab ausklingen.

Eine Wanderung durch das Ries oder der Bummel „zom lädala“ in Nördlingen nutzen die Mitglieder am Montag. Nach der wie an jedem Tag stattfindenden langen Kaffeetafel klang der Abend am großen Lagerfeuer aus.

Dienstag, Abreisetag. Vorstand J. Meißner bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Anwesenheit. Nur durch ihr Dasein und Mitwirken kann ein Verein am Leben bleiben. Egal, welcher. J. Meißener wünschte allen eine gute Heimfahrt mit dem Wunsch auf genau so schönes Wetter für unsere kommenden Ausfahrten im Jahr 2024.