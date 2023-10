Rundfahrt mit dem Blautopfbähnle

Ein Erlebnis wie „auf dr’Schwäbischa Eisabahna“ hat uns der diesjährige Ausflug des Frauenbundes Dächingen am 30. September beschert.

Gestartet mit einem vielfältigen leckeren Frühstück bei der Familie Austermann in Schmiechen ging die Reise mit dem Blautopfbähnle los. Erste Station war der „Hohle Fels“ im Achtal. Unter sachkundiger Führung wurde die Geschichte einer der größten Hallenhöhlen (bis zu 30 Meter Höhe und 500 Quadratmeter Grundfläche) der Schwäbischen Alb erlebbar und greifbar. Am bekanntesten ist wohl der Fund der „Venus vom Hohefels“ mit einem Alter von mehr als 30.000 Jahren. Einiges Staunen war doch zu sehen, als Nachbildungen der Venus und weiterer Arbeitsgeräte in die Hand genommen werden konnten.

Nach einer kleinen Stärkung ging es mit dem Bähnle und unserem sehr netten Lokfahrer „Lothar“ weiter Richtung Blaubeuren. Die gemütliche Fahrt durch den Klosterhof sowie über das Landschaftsschutzgebiet Ried eröffnete einen komplett neuen Blickwinkel für die wunderschöne Landschaft. Auch die Ausblicke rund um das Rusenschloß bis zum Klötzle Blei waren sehr interessant. Unbedingt musste man versuchen, den bekannten Spruch von Eduard Mörike „'s leit a Klötzle Blei glei bei Blaubeura, glei bei Blaubeura leit a Klötzle Blei“ nachzusprechen. Weiter ging es über einen Panoramaweg bis zu einem Aussichtspunkt über die Blaubeurer Altstadt. Der Ausblick war für alle 44 Teilnehmerinnen ein Genuss. Nach einem Spaziergang durch die Innenstadt wurde die Heimfahrt mit dem Bähnle angetreten ‐ glücklicherweise ohne Ziege am hinteren Wagenteil, jedoch mit einer unterhaltsamen Beifahrerin, welche die Teilnehmer beim Singen tatkräftig unterstützte.

Wieder in Schmiechen angekommen konnten wir noch die Kirche besichtigen und erhielten hierfür dankenswerterweise einheimische Unterstützung. Der wunderschöne Tag wurde mit einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte Krone beendet.