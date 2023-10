Rund um das Cafe Lebenswert in Neu-Ulm war viel los

Auf dem Clara-Barton-Platz konnten sich die Kleinen auf der Hüpfburg und der Rollenrutsche austoben, beim Kinderschminken und Basteln kreativ werden und abends an der Feuerschale ein Stockbrot machen. Für die Großen waren Seniorenmittagstisch, Kaffee und Kuchen geboten. Eine Besucherin begeistert: „Das war wirklich ein rauschendes Fest.“ Der Verein Lebenswert hatte alle Bewohner des Wileys sowie Interessierte zum Tag der offenen Tür ins Café Lebenswert ein und rund 250 Besucher waren gekommen. Sie erlebten ein ansprechendes Programm auf dem Stadtteilplatz. Auch der zweite Neu-Ulmer Bürgermeister Johannes Stingl ließ es sich nicht nehmen, einige Großworte zu sprechen. „Der Verein Lebenswert leistet eine hervorragende Quartierarbeit.“ Was da in relativ kurzer Zeit zusammen mit der Friedenskirche wie mit dem Kinderhaus und anderen Dienstleistungen auf den Weg gebracht wurde, sei unverzichtbar, lobte Stingl.

Außerdem gab es an diesem Tag die Möglichkeit im Rahmen der Sozialraumanalyse im Wiley, die über die Deutsche Fernsehlotterie gefördert wird, seine Meinung über das Leben im Quartier zu äußern. Die Kleinen konnten dabei in einer Kinderbefragung zu Wort kommen. So wünschen sich einige Kinder auf die Frage hin, was im Wiley noch besser werden könnte, einen Fahrradparcours im Park.

Das Café Lebenswert, ehemals Café Clara, hat seit Mai dieses Jahres sein Angebot erweitert. Neben Treff und Sprachcafé für Geflüchtete ist es immer am Mittwochvormittag und -nachmittag für Jung und Alt geöffnet. Jedermann ist herzlich eingeladen, bei Kaffee und Kuchen Menschen aus dem Wiley zu begegnen. Dort gibt es Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und bei Antragstellungen. Weitere Infos zu den Angeboten von Lebenswert gibt es unter: www.lebenswert-nu.de