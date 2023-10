Rückblick Spielstraße auf dem Marktplatz

Zahlreiche Kinder mit ihren Familien nutzten das Spielstraßenangebot von „Marktplatz Kunterbunt“ der Evangelisch-methodistischen Kirche am Sonntag, 15. Oktober, auf dem Marktplatz. Trotz des wechselhaften Wetters kamen viele Familien mit Kindern, um sich an zehn verschiedensten Stationen auszuprobieren. So gab es oft lange Warteschlangen beim Dosen werfen, Flaschen angeln, Nageln, Stapelturm, an der Erbsenbahn oder der Schatzkiste. Mit vollem Eifer waren kleine und große Kinder bei der Sache und freuten sich, wenn sie einen weiteren Stempel auf ihrem Laufzettel erhielten. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte sich auf zwei Hüpfburgen austoben oder am Basteltisch kreativ werden.

Das Angebot wurde durch zwei Geschichten mit Liedern abgerundet und die Familien durften erfahren, dass alle unter Gottes Schutz stehen und Gott vom Anfang bis zum Ende seine Hände über uns hält. Bei Kaffee, Punsch und Kuchen verweilten auch die Erwachsenen gerne. Die Spielstraße wurde von der Evangelisch-methodistischen Kirche und der Zeltmission angeboten. Vielen Dank allen fleißigen Händen, die zum Gelingen des tollen Nachmittags beigetragen haben.