Riesiger Andrang bei der Eröffnung der Neumühle

— Die Wiedereröffnung der Neumühle am Sonntag war für die Betreiber Katrin und Achim Walter ein überraschend großer Erfolg. Nach dem Erwerb der Mühle zum Jahresbeginn stellten sie nun ihr künftiges Konzept vor, in dem lokal und regional vermarktete Lebensmittel die Hauptrolle spielen. Der persönliche Kontakt zu den Lieferanten hat sich schon am Sonntag bewährt, denn für die über 1000 Besucher des Hoffests mussten etliche Getränke und auch einiges an Essen spontan nachbestellt werden. In drei Mühlenführungen blickten Interessierte hinter die Kulissen des Traditionsbetriebs.

Die Regie in der Mühle führen seit Jahresbeginn Katrin und Achim Walter, beide 33 Jahre alt. Diese hat eine bewegte Geschichte hinter sich. „Bis 2014 war die Mühle betriebsbereit. Aufgrund der strenger gewordenen Lebensmittelvorschriften wären hohe Investitionen erforderlich gewesen, was zur endgültigen Einstellung des Mühlenbetriebs geführt hat. Nun wollen wir aus der Mühle einen Ort der Begegnung und des Miteinanders machen. Die Mühle soll Museumscharakter erhalten. Wir bauen sie so um, dass sie für Gäste begehbar wird. Das Silo bauen wir zu einer Backstube mit Küche und Backofen um“, sagte Achim Walter. Katrin Walter freute sich: „Dort wird es ab kommendem Jahr Workshops geben, unter anderem zu Themen wie Brot– und Pizzabacken“. Das seit 1968 von einer Turbine betriebene geländeeigene Wasserkraftwerk erzeugt genügend grünen Strom, um die Mühle damit zu versorgen.

Zurückverfolgen lässt sich die Geschichte der Mühle bis in die Zeit um 1850. Über drei Generationen hat die Familie Fetzer die Mühle betrieben. Da eine familiäre Unternehmensfortführung nicht in Sicht war, hat Roland Rapp aus Vaihingen/Enz von der Familie Fetzer vor zehn Jahren die Neumühle Fetzer GmbH erworben. Friedrich Schmidt hat seit 2014 als Müllermeister und Müllereitechniker in Vollzeit das Anwesen eigenverantwortlich geführt. Zur Familie Fetzer pflegen Katrin und Achim Walter weiterhin enge Beziehungen. Gemeinsam mit dem Museum Rottenacker wollen die Familien eine Chronik der Mühle erarbeiten.

Dass dieses Konzept ankommt, zeigte der große Andrang bei der Eröffnung. Wer die Brücke zur Mühle passierte, wurde vielleicht gerade von der MaLu–Bahn begrüßt, einem mit Steinkohle befeuerten Dampftraktor. In dessen Wagons erkundeten die Gäste das ein Hektar große Mühlengelände und die Umgebung. Die kulinarischen Köstlichkeiten kamen vom Schirmerhof und von „Der Spätzlesschwab“. Die Berg–Brauerei und der Munderkinger Getränkehandel Edel sorgten angesichts des überwältigenden Ansturms für Nachschub bei den Getränken. Für die musikalische Untermalung sorgte die Blaskapelle „Schwäbisch 7“.

Katrin und Achim Walter sind beide gebürtig aus Rottenacker, kennen also die Mühle schon lange, wenngleich sie beruflich ganz andere Wege eingeschlagen haben. Katrin Walter arbeitet als Kauffrau für Marketing und hat zudem eine Ausbildung als Grafikerin absolviert. Achim Walter arbeitet im Sozialdezernat des Landratsamts Alb–Donau–Kreis in der Betreuung geflüchteter Menschen. Da sie eine Mitarbeiterin eingestellt haben, wollen die Walters vorerst weiter in ihren Berufen tätig sein.

Trotzdem wollen sie die Neumühle um eine „Eventlocation“ erweitern. Eine gestellte Bauvoranfrage sei bewilligt worden. So könne das ursprüngliche Düngerlager umgenutzt werden. Bis zu 80 Gäste sollen Platz finden für Geburtstags– und Hochzeitsfeiern, Taufen und ähnliches. Die Halbküche soll so ausgelegt werden, dass ein Caterer alles anliefert und vor Ort die Speisen zubereitet werden. Die Walters sprechen von „gehobener Gastronomie im Erdgeschoss“. Das Hoffest war zwar unter freiem Himmel, aber sicherlich keine schlechte Werbung für künftige Anlässe in der Neumühle. Und mit seiner seit neun Jahren aktiven Soundfabrik beherrscht Achim Walter schon jetzt die Bereiche DJ und Event, Bar und Service sowie Deko und Design.

Vom 13. November bis Weihnachten ist eine Mühlenweihnacht geplant, einschließlich eines Adventskranzworkshops am 17. und 18. November. Es soll zudem in der Zeit Früchtebrot, Glühwein und weitere Weihnachtssachen geben. „Man lernt die Lebensmittel wieder zu schätzen, die zum Beispiel ohne Geschmacksverstärker beim Brot auskommen“, fasst Achim Walter das Konzept der Neumühle zusammen und ergänzt: „Im Team sind familiär etliche Handwerker und auch ein Müllermeister abgedeckt“. Schon jetzt beliefert die Neumühle unterschiedliche Gastronomie. Mit einem Zitat der noch lebenden Oma, das auf Erfahrungen aus der Kriegszeit zurückreicht, machen die Walters Lust auf viele Kontakte zur Neumühle: „In der Mühle hat man mich nie leer heimlaufen lassen“.

Schon jetzt hat der Mühlenladen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr, geöffnet. Dort gibt es neben Müsli und Mehl von der Lutz Mühle in Buttenhausen auch Nudeln, Honig, Wein und Schnäpse. Auch Rasensamen, Düngemittel, Blumentopferde, Friedhofserde und Gartenbedarf bietet die Neumühle an.