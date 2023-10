Auf leidvolle Weise ist am Sonntagvormittag ein Pferd in Rottenacker gestorben: Das Tier war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in eine Güllegrube gestürzt.

Laut Auskunft der Feuerwehr Rottenacker war der Kaltblut-Wallach bereits tot, als die rund 30 Feuerwehrleute aus Rottenacker und Munderkingen schon wenige Minuten nach dem Notruf gegen 8.30 Uhr am Unglücksort eintrafen.

Der Hofbesitzer habe zuvor vergeblich versucht, das Pferd aus eigener Kraft aus der rund zwei Meter tiefen Grube zu ziehen. Diese sei mit schweren Bohlen abgedeckt und seitlich durch eine Betonmauer geschützt. Offenbar war das Tier mit seinem Besitzer im Hof unterwegs, als es sich aus unbekannten Gründen erschrak und dabei mit dem Hinterbeinen auf die Grubenabdeckung geriet.

Darum hatte das Pferd keine Chance

Warum diese daraufhin brach, darüber konnte die Feuerwehr keine verlässliche Auskunft geben. Jedenfalls rutschte das Pferd erst mit den Hinterbeinen und dann mit dem ganzen Körper in die fast vollständig mit Gülle gefüllte Grube, schildert die Feuerwehr den Vorfall. Das Tier hatte keine Chance, auch sein Besitzer war machtlos und musste miterleben, wie der Wallach ertrank.

Eine schwierige Bergung

Örtliche Landwirte stellten später große Güllefässer bereit, damit die Grube auf dem landwirtschaftlichen Anwesen leergepumpt werden konnte. Feuerwehrkräfte bargen anschließend mithilfe eines Traktors und des Drehleiterfahrzeugs aus Munderkingen das etwa 700 Kilogramm schwere Pferd.

Notfallseelsorger kümmerten sich um den vom Unglück schwer getroffenen Pferdebesitzer.