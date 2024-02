Rottenacker

Ökumenische Frauen laden zum Frühstück

Rottenacker / Lesedauer: 1 min

Zum gemeinsamen Singen und dem Gespräch über die Jahreslosung „Alles was ihr tut, geschehe in Liebe“, laden die ökumenischen Frauen am Montag, 26. Februar, von 9 bis 11 Uhr ein.