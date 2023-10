Neue Sonderausstellung im Museum Rottenacker eröffnet

Im Obergeschoss des als „Wirtleshaus“ bekannten Museumsgebäudes in Rottenacker fand kürzlich die Eröffnung einer neuen Sonderaustellung statt, einer „Krippenausstellung im Museum“. Gezeigt werden rund 60 Krippen von Privatpersonen, Krippenbauern sowie von Kindern gebastelte Krippen. Einige Exponate sind auch im Wohnzimmer des Erdgeschosses und im ersten Obergeschoss im Hiemerzimmer zu bewundern.

Die meisten der Krippen befinden sich jedoch im großen Raum des Obergeschosses, in dem sie schon aufgrund des großzügigen Platzangebots besonders auf die Besucherinnen und Besucher wirken können. Überhaupt ist das Obergeschoss schon jetzt weihnachtlich geschmückt. Der Erste Vorsitzende des Museums- und Heimatvereins, Hermann Huber, erläutert, „die Ausstellung ist am Sonntag, 3. Dezember, letztmalig zu sehen, dem Ersten Advent. Dann werden die Krippen wieder abgeholt, denn sie wurden uns großteils von Privatpersonen zur Verfügung gestellt, die in der Adventszeit ihre Krippen wieder in ihren Wohnstuben aufstellen wollen“.

Die Idee zu dieser Sonderausstellung hatte Erika Collombet aus Unterwachingen. Bei Inge Brucker, der stellvertretenden Vorsitzenden des Museums- und Heimatvereins, rannte sie damit offene Türen ein. Auch brachte sie mehrere Krippen aus ihrer eigenen Sammlung in die Ausstellung ein. Gemeinsam haben sie weitere Krippen von Bekannten aus Rottenacker und Umgebung angefragt und für die Ausstellung erhalten. „Jede Krippe ist ein echtes Einzelstück. Man kann diese Perlen ansonsten nirgendwo besichtigen, unsere Ausstellung ist ganz exklusiv“, berichtet Erika Collombet. Die älteste ausgestellte Krippe kommt aus ihrer eigenen Sammlung und datiert von 1905. Ihre Krippen befinden sich in einer UV-geschützten Vitrine. Für die Ausstellung brachte sie ihr langjähriges Fachwissen aus ihrer Tätigkeit im Krippenmuseum Oberstadion ein. Dort war sie von Anfang an eine der treibenden Kräfte und hat mit viel Engagement Besuchergruppen durch das Museum geführt. Die spätere Umstrukturierung des Museums in Oberstadion bedauere sie sehr. Um so glücklicher sei sie, dass nun in Rottenacker die Möglichkeit zur Präsentation so vieler Krippen gegeben ist. Sie macht deutlich, dass es eine Ehre ist, im Museum in Rottenacker ausstellen zu dürfen und dass sie das Angebot zur Mitarbeit sehr gerne angenommen hat.

Eines der Highlights ist eine riesige orientalische Krippe, die in einer großen Vitrine präsentiert wird. Selbstgemachte Hauskrippen finden sich im bayerischen Stil oder im Voralpenstil. Auch italienisch angehauchte Exponate sind zu besichtigen. Die Figuren einer besonders liebevoll gestalteten Krippe sind aus echter Schafschurwolle.

Die Fenster zum Rathaus sind durch eine Krippe mit lebensgroßen Puppen von Maria und Josef gegen Sonneneinstrahlung geschützt, das annähernd lebensgroße Jesuskind in der Futterkrippe hier ist aus Wachs. Die Materialien weiterer Krippen sind z.B. Olivenholz oder Lehm, der eine getöpferte Krippe ergab. Eine Krippe aus dem Westerwald ist blaugrau, wie die dort hergestellten Töpfe. Eine alpenländische Krippe wurde im Dorf Tirol hergestellt. Die Figuren dieser Krippe sind aus Holz geschnitzt. Auf Baumschwämmen schwebt eine Schneekrippe. In einer Vitrine ist zum Thema passende historische Literatur ausgelegt. Zum Mitnehmen hat Erika Collombet alle acht Strophen von „Ihr Kinderlein kommen“ von Christoph von Schmid (Text 1854) und Johann Abraham Peter Schulz (Melodie 1795) kopiert und zum Mitnehmen vorbereitet. Im Erdgeschoss sind zudem im Rahmen einer Diashow alle Krippen zu sehen. Als Spezialität im kleinen Raum sind Krippen ausgestellt, die Kinder gemeinsam mit Inge Brucker im Rahmen des Ferienprogramms und zuhause gebastelt haben. Schuhkarton, Eierschachtel und Co. fanden dabei Verwendung.

Die komplett ehrenamtlich aufgebaute Sonderausstellung mit den Krippen folgt auf 100 Jahre Musikverein und 100 Jahre TSG. Sie ist an jedem zweiten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der nächste Termin ist Sonntag, 8. Oktober.