MV „Edelweiß“ gibt großes Konzert in Rottenacker

(khb) - Am Abend vor dem Palmsonntag, also am Samstag, 23. März, lädt der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker traditionell zum Frühjahrskonzert in die Turn-und Festhalle nach Rottenacker ein. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Unter der Leitung von Vanessa Lehmann und Benedict Waldmann haben sich die Musikerinnen und Musiker der drei Orchester des Rottenacker Musikvereins intensiv auf den Konzertabend vorbereitet. Die Aktiven des großen Blasorchesters trafen sich eigens zum Probenwochenende im baden-württembergischen Musikzentrum in Plochingen zur Konzertvorbereitung. „Das Frühjahrskonzert stellt eines unserer musikalischen Highlights im Jahr dar und dazu haben unsere Dirigenten wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, sagen die drei Vorsitzenden Dagmar Moll, Theresia Haaga und Marwan Chartouni und fordern die Besucherinnen und Besucher auf, sich „in eine besondere Klangwelt entführen“ zu lassen.

Den Konzertauftakt machen die Jüngsten des Musikvereins im Vororchester mit dem Vangelis-Hit „Chariots of Fire“, den Michael Sweeney für Blasorchester arrangiert hat, und dem „Coconut Song“ von Luigi di Ghisallo.

Anschließend eröffnet das Jugendblasorchester, also der ältere Musikernachwuchs, seinen Konzertteil mit „Fanfare & Flourishes“ von James Cournow und liefert dann den Coldplay-Song „Viva la Vida“, arrangiert von Tim Waters.

Im dritten Konzertteil übernimmt das große Blasorchester des Musikverein „Edelweiß“ die Hallenbühne und startet mit „Flashing Winds“ von Jan van der Roost. „Of Castles and Legends“ heißt die von Thomas Doss vertonte Version der Legende der weißen Jungfrau auf der Kugelsburg, die sich in den Tod gestürzt haben soll, um der Vergewaltigung durch Raubritter zu entgehen. Bis heute soll ihr guter Geist in der nordhessichen Burgruine unterwegs sein. Mit „The Legend of Maracaibo“ von Jose Alberto Pina, erzählen die Rottenacker Musikerinnen und Musiker die Geschichte der Galeone „Santo Cristo de Maracaibo“ die erst gekapert wurde und dann auf einen Felsen lief. Von einer mechanischen Schreibmaschine handelt der anschließende Titel „The Typewriter“ von Leroy Anderson und bei einem Ball in Veracruz soll der Komponist Arturo Marquez zu „Danzon No.2“ animiert worden sein, das die Konzertbesucher beim Früjahrskonzert in Rottenacker hören werden. Und mit „Grönemeyer!“, also den bekannten Hits von Herbert Grönemeyer, arrangiert von Wolfgang Wössner geht der Konzertteil des großen Blasorchesters zu Ende.

Wie in den Konzerten der Musikvereine üblich, werden auch in Rottenacker langjährige und verdiente Vereinsmitglieder während des Abends geehrt. In der Pause werden die Gäste im Foyer der Turn- und Festhalle mit Getränken und „einer Kleinigkeit zu Essen“ versorgt und nach dem Konzert lädt der Musikverein „Edelweiß“ die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher ins benachbarte Musikerheim ein. „Genießen Sie den Konzertabend in vollen Zügen“, fordern die drei Vorsitzenden des Musikvereins ihre Gäste auf.