Mitmachkonzert des Musikvereins „Edelweiß“

Der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker veranstaltet in diesem Jahr erstmals ein Familien- und Mitmachkonzert. Das Konzert findet am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr in der Turn- und Festhalle in Rottenacker statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung handelt von Fabelwesen, Tönen und Luftpiraten und ist ein musikalisches Abenteuer durch Raum und Klang, heißt es in der Mitteilung des Musikvereins. Mit Klatschpappe, Instrumenten, Solos und einer Erzählerin werde das Konzert zum Leben erweckt und sei perfekt für Kinder mit Neugierde für Musik und Instrumente. Das Konzert wird musikalisch umrahmt durch den Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker und bietet die optimale Chance alle Instrumente, welche im Musikverein zu erlernen sind, kennenzulernen.