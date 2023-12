Kirchenkonzerte mit Saxofon und Orgel

Es ist zur Tradition geworden, dass die beiden Profimusiker Christian Segmehl und Christian Schmid zum Jahresende die Bevölkerung zu Kirchenkonzerten bei freiem Eintritt einladen. Die Konzerte finden jeweils um 19 Uhr in den jeweiligen Kirchen in Rottenacker am 28. Dezember und in Schemmerhofen am 30. Dezember statt. Dies teilen die Musiker mit.

Wieso geben Berufsmusiker bei freiem Eintritt Konzerte? Natürlich werde darum gebeten, dass man nach dem Konzert eine Spende ins Körbchen gibt, heißt es in der Pressemitteilung. Aber warum nicht gleich Eintritt verlangen? Christian Segmehl lebt ausschließlich von Konzerten, die er spielt, hauptsächlich in Deutschland. In diesem Jahr war er aber schon häufiger im Ausland etwa mit der Staatsoper München in London und Bukarest. Ebenfalls spielte er Konzerte in der Besetzung Saxofon und Orgel in Südtirol, Österreich und der Schweiz. Segmehl tritt in renommierten Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Philharmonie Berlin, der Philharmonie Luxemburg oder in den Dome zu Salzburg, Stuttgart oder Hamburg auf. Bei einigen Konzerten bewegen sich die teuersten Konzertkarten im dreistelligen Bereich.

Doch mindestens genauso gern spielt er Konzerte in ländlichen Regionen, in kleinen Dorfkirchen. Wenn es dann auch noch in seiner Heimat ist, umso besser. Segmehl und Christian Schmid ist es wichtig, dass die Konzerte zum Jahresende im Oberschwaben bei freiem Eintritt stattfinden. Auch wenn bei der einen oder anderen Kirchengemeinde Miete für die Kirche gezahlt werden muss. „Es sollen sich alle Menschen angesprochen fühlen, die Konzerte zu besuchen und für niemanden sollte der Besuch ein finanzielles Hindernis darstellen“, schreiben die Musiker. Auch Kinder sind willkommen. Natürlich koste Kunst Geld, deshalb könne nach dem Konzert jeder spenden, was er für angemessen hält.

Die beiden Musiker haben für die Konzerte in Rottenacker und Schemmerhofen ein vielseitiges und vielversprechendes Programm zusammengestellt. Der Kammerchor Tritonus mit seinem Leiter Klaus Brecht wirkt bei dem Konzert am 28. Dezember in Rottenacker mit. Mit diesem Chor verbindet Christian Segmehl eine enge Freundschaft.

Jedes der beiden Konzerte dauert circa eine Stunde.