Gut versorgt durch Strom aus erneuerbaren Energien

Über die aktuelle Situation im Stromnetz von Rottenacker haben am Dienstag im Gemeinderat zwei Vertreter der Netze BW berichtet. In den vergangenen fünf Jahren wurden zwei Millionen Euro investiert, weitere drei Millionen sollen zeitnah folgen. Die Maßnahmen dienen der Umsetzung der Energiewende vor Ort. Als hoch wurde die Energiesicherheit der Gemeinde eingestuft.

Bürgermeister Karl Hauler betonte die partnerschaftliche Verbundenheit mit der Netze BW als Stromnetzbetreiber in Rottenacker und Umgebung, die besonders wichtig sei, „um die Energiewende gemeinsam voranzubringen und eine sichere, zukunftsfähige Infrastruktur zu gewährleisten“. Ergänzend wies er auf die Wasserkraft, Biomasse sowie Photovoltaikanlagen (PV) auf Dächern hin: „wir sind Spitze im Alb–Donau–Kreis“.

Kommunalberater Joachim Hepner erinnerte an die Beteiligung der Kommune an seinem Unternehmen mit einer Million Euro. „Wir befinden uns mitten in der Energiewende. Seit Februar 2022 hat diese an Fahrt aufgenommen“, so der Experte. Er verwies auf das Ziel, bis 2030 in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien herzustellen, 2022 seien es 48 Prozent gewesen. Da 2030 mehr Strom verbraucht werde als 2022, müsse im Hinblick auf die Herstellung von Ökostrom in den kommenden sieben Jahren mehr als eine Verdoppelung erfolgen.

Einen Einblick in das Stromnetz der 2200–Einwohner–Gemeinde Rottenacker und ihre Stromversorgung lieferte der zuständige Regionalmanager Jürgen Müller. Seine Prämisse lautete, dass zur Sicherstellung der Energieversorgung eine Infrastrukturwende in Kommunen, Unternehmen und Haushalten stattfinden muss. Die Netze BW könne nichts vorschreiben, aber forschen und beraten.

Um künftigen Anforderungen gerecht zu werden, müsse laut Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur der Netzausbau forciert werden. Bis 2045 sei bei PV–Anlagen eine Verachtfachung, bei Elektrofahrzeugen eine Verdreißigfachung, bei Windenergie eine Vervierfachung und bei Wärmepumpen eine Versechsundzwanzigfachung zu erwarten. „Die in den vergangenen 100 Jahren entstandenen Stromnetze sind dafür nicht geschaffen“, sagte Müller. In Rottenacker werden aus der Wasserkraft 5173, aus der Photovoltaik 2544 bei 177 Anlagen und aus Biomasse 1889 Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Das fand beim Referenten Anerkennung, immerhin werde damit in der Gemeinde 259 Prozent des von privaten Haushalten verbrauchten Stroms erzeugt. Bei der E–Mobilität liege Rottenacker mit nur 36 Elektrofahrzeugen noch nicht gut im Rennen.

Dann sprach Müller von 64 Kilometer Stromleitungen in Rottenacker, davon seien im Mittelspannungsbereich 93 Prozent und im Niedrigspannungsbereich 75 Prozent Erdkabel. Es werde weiter an der Umstellung auf die sichereren Erdkabel gearbeitet. Das Umspannwerk Munderkingen liefere über drei Leitungen Strom, zwei weitere seien geplant. Im absoluten Notfall könne Strom aus Ehingen und Achstetten geliefert werden. Pro Einwohner und Jahr gebe es in Deutschland jährlich 12,7 Minuten Stromausfall, in den USA 119 Minuten, in Rottenacker 2022 lediglich 4,7 Minuten. Das Unwetter am 11. Juli habe die Bilanz der Gemeinde aber verschlechtert, von 22.45 bis 1.17 Uhr sei teilweise der Strom ausgefallen. Bäume seien auf Leitungen gefallen, sogar Strommasten seien umgeknickt. 130 Mitarbeiter hätten in der Nacht für Abhilfe gesorgt.

Auf Nachfrage ergänzte Jürgen Müller, dass Atomkraft zuletzt keine nennenswerte Bedeutung für die Stromsicherheit gehabt habe. Aufgrund sinkender Flusspegel sei der Betrieb von Atomkraftwerken künftig nicht mehr möglich und der Transport von Kohle auf Flüssen werde eingeschränkt, betonte Joachim Hepner, der klarstellte, „konventionelle Kraftwerke haben keine Zukunft“.

Einstimmig fiel die Billigung des vom Planungsbüro Künster erstellten Vorentwurfs des Bebauungsplans „Solarpark Sankt Johannesfeld“ aus. Auf 6,3 Hektar Fläche sollen jährlich 5,5 Megawatt Strom erzeugt werden. Bürgermeister Hauler sprach von weiteren Anfragen. Er ging davon aus, dass auf der Gemarkung Rottenacker bis 20 Hektar Solarparks entstehen können.