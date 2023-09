Flunkyball–Turnier steigt beim MV Rottenacker

Der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker lädt von Freitag, 15. September, bis Montag, 18. September, zu seinem 41. Herbstfest ein. Außer dem beliebten „Brass–Samsdig“, dem Jugendkapellentreffen am Sonntag, sowie dem Kindernachmittag und dem Firmentreff mit den Göckele vom Grill veranstalten die Musikerinnen und Musiker in diesem Jahr am Freitagabend ein Flunkyballturnier unter dem Motto „MVE meets BZB“, also „Musikverein Edelweiß trifft Bude zur Bloich“. Los geht’s um 18 Uhr. „Beim Flunkyball geht es in erster Linie um Geselligkeit und um das Treffen mit vielen Leuten“, betonen die Organisatoren des Turniers. Anna Striebel vom gastgebenden Musikverein erklärt: „Beim Flunkyball werden Ballspielen, Werfen, Laufen und Trinken kombiniert. Dabei treten zwei Mannschaften mit je fünf Personen gegeneinander an. In der Mitte des Spielfeldes steht eine Flasche. Ziel ist es, die Flasche mit einem Ball abzuwerfen und sein Getränk leerzutrinken. Gewonnen hat das Team, das als Erstes sein Getränk leer getrunken hat“.

Jedes Flunkyball–Team wird sich mit einem Teamnamen zum Turnier in Rottenacker anmelden. Die Teammitglieder und die Fanclubs der einzelnen Teams haben am Freitag bis 18.30 Uhr freien Eintritt. „Außerdem sind in der Startgebühr der Teams die Getränke und das Spielbier bereits inbegriffen“, betonen die Gastgeber des Rottenacker Musikvereins. Das Flunkyballturnier wird im Festzelt steigen, kann also bei jedem Wetter stattfinden. Auf die Sieger warten verschiedene Getränkepakete sowie Eintrittskarten für den Brass–Samsdig, der am Samstag, 16. September, im Rottenacker Festzelt über die Bühne gehen wird. „Auch auf den größten Fanclub wartet ein Preis“, sagen die Macher des Herbstfests. „Das wird sicher für Teilnehmer und Zuschauer eine Riesengaudi“.

Nach der Siegerehrung des Flunkyballturniers wird DJ Lok ab 21 Uhr für den passenden Sound zur anschließenden Party sorgen. „Und dann gibt’s besondere Specials wie Bachwasser, Shots und Cocktails“, heißt es im Musikverein „Edelweiß“. „Der Eintritt zur DJ–Party kostet ab 18.30 Uhr fünf Euro“.