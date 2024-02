Einbrecher in Rottenacker und Munderkingen unterwegs

Einbrecher hatten es am Donnerstag auf Wohnhäuser in Rottenacker und Munderkingen abgesehen. Am Donnerstag bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Siebenergasse in Rottenacker, dass Einbrecher versuchten, mit Gewalt die Haustür zu öffnen. Offenbar versuchten die Täter zwischen Mittwoch, 21.30 und Donnerstag, 16 Uhr, in das Gebäude zu gelangen. Entsprechende Spuren fand die Polizei an der Haustür. Die Täter scheiterten vermutlich an der Tür oder wurden gestört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

In der Gartenstraße in Munderkingen hatten es Einbrecher am Donnerstag ebenfalls auf ein Wohngebäude abgesehen. Sie hebelten zwischen 7.15 und 19.30 Uhr die Kellertür auf. Im Einfamilienhaus fanden sie eine Uhr, eine Flasche Schnaps, drei Parfums und ein Sparschwein. Das alles nahmen sie mit. Den verursachten Sachschaden an der Tür schätzt die Polizei deutlich höher als die Beute. Die Kriminalpolizei Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.