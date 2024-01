Karl Hauler schlägt erneut Alarm: Nach seiner ausgiebigen Klage in der „Schwäbischen Zeitung“ über die zunehmende Bürokratie auf den Rathäusern sendet der Bürgermeister von Rottenacker nun einen eindringlichen Appell an seine Bürger. Thema: Wohnraum für geflüchtete Menschen.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand!“, schreibt er in seinem Jahresrückblick und -ausblick im Gemeindeblatt, nachdem der jüngste öffentliche Aufruf der Gemeinde, freie Wohnungen als Asylunterbringung zur Verfügung zu stellen, kein Echo gefunden habe. Daher werde der Gemeinderat in Kürze über die Umnutzung gemeindlicher Gebäude beraten müssen. „Egal wen es trifft, die Entscheidung wird ziemlich sicher zu großem Unverständnis, Ärger und Politikverdrossenheit führen“, glaubt Hauler.

Deshalb appelliert er nochmals an die Einwohner von Rottenacker: „Bitte helfen Sie uns/Ihrer Gemeinde bei diesem Thema. Bitte stellen Sie uns freie Häuser, Wohnungen oder auch nur Zimmer zur Verfügung.“ Nach aktuellem Stand könnten der Gemeinde Rottenacker jederzeit 17 Personen zugewiesen werden. „Das ist unser derzeitiger Rückstand nach den Verteilungsrichtlinien, und 2024 werden weitere dazukommen - trotz erster Regierungsbeschlüsse, die wir Gemeinden seit Monaten und Jahren anmahnen, die aber keine kurzfristige Entlastung bedeuten“, so Karl Hauler.

Hauler ruft zur Kandidatur und Stimmabgabe bei der Kommunalwahl auf

Ebenso mit einem Appell verbindet der Bürgermeister den Hinweis auf die Kommunalwahlen und die Europawahl am 9. Juni 2024 sowie die Wahl des Bürgermeisters von Rottenacker am 13. Oktober 2024: „Die zahlreichen Ehrenamtlichen, beispielsweise als Gemeinderätinnen und -räte, aber auch in Vereinen und der Zivilgesellschaft sind die Gesichter einer lebendigen und aktiven Demokratie. Deshalb meine zweite Bitte: Bitte stellen Sie sich für diese Ämter zur Verfügung und - bitte gehen Sie wählen!“

Auf SZ-Nachfrage betonte Hauler, dass sich hinter dem Kandidaturaufruf kein Hinweis verberge, ob er selbst für eine vierte Amtszeit als Bürgermeister antreten werde: „Ich spreche ehrenamtliche Posten an. In Rottenacker ist der Bürgermeister in hauptamtlicher Funktion.“ Die Entscheidung, ob er nochmals kandidiere, sei „endgültig noch nicht getroffen“.

Derweil gehe auch im Jahr 2024 - seinem bereits 24. Dienstjahr - die Arbeit nicht aus, betont Karl Hauler in einem Ausblick. „Die schönste und teuerste Maßnahme wird ein neuer Kindergarten sein, den wir westlich der Festhalle in kommunaler Regie betreiben werden“, erklärt der Bürgermeister. Der Betrieb werde freilich zusehends schwieriger.

„Es gibt einfach zu wenig Personal, um die Vorgaben vollstens umsetzen zu können.“ Als weiteren Schwerpunkt neben der Uhlandstraße nennt Hauler das gesamte Bahnhofsareal mit Sanierung (und Wohnungsbau) des Bahnhofs, des Güterschuppens und komplett neuem Busverkehrs- und Park-and-Ride-Platzes. Hinzu kämen als weitere größere Projekte Baugebietserschließungen und die Breitbandversorgung für die sogenannten Weißen Flecken.

Umso erfreulicher sei, dass man trotz dieser Maßnahmen im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden auch nach den neu verordneten Buchführungsvorgaben die nötigen Abschreibungen (in Höhe von 420.000 Euro) aus eigener Kraft erwirtschafte - „und dies bei unterdurchschnittlicher Verschuldung und seit langem ebenso unterdurchschnittlichen Gebühren- und Steuersätze“. So steht im Haushaltsplan 2024, der im Dezember vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, ein satter Ertrag in Höhe von mehr als 570.000 Euro zu Buche.

Diese Investitionen stehen im Jahr 2024 an

Insgesamt investiert die Gemeinde 8,3 Millionen Euro, wobei für den insgesamt vier Millionen Euro teuren Neubau des Kinderhauses in diesem Jahr 1,25 Millionen Euro fällig sind. Die Sanierung der Uhlandstraße verschlingt ebenfalls rund 1,2 Millionen Euro, die Bahnhofsanierung kostet dieses und nächstes Jahr jeweils 650.000 Euro, wobei man auf Mittel aus dem Ausgleichstock des Landes hofft.

Für den Breitbandausbau sollen knapp 240.000 Euro ausgegeben werden. Weitere Aufwendungen sind die Kreisumlage (881.000 Euro), die Finanzausgleichsumlage (734.000 Euro), Personalkosten (700.000 Euro) sowie Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (490.000 Euro).

Wichtige Einnahmequellen sind Zuschüsse (3,6 Millionen Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1,5 Millionen Euro) und Schlüsselzuweisungen (1,1 Millionen Euro). Hinzu kommen 600.000 Euro Gewerbesteuer, die von rund 950 Beschäftigten in der Gemeinde Rottenacker erwirtschaftet wird, Gebührenneinahmen (381.000 Euro), eine Kommunale Investitionspauschale (338.000 Euro) und die Grundsteuer (300.000 Euro).

Ohne neuen Kredit geht es wohl nicht

Um alle Ausgaben zu stemmen, plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 950.000 Euro. Damit würde der Schuldenstand auf 1,9 Millionen Euro oder umgerechnet 855 Euro je Einwohner steigen. Allerdings resultieren die aktuellen Schulden aus einer Kreditaufnahme von einer Million Euro für die befristete Beteiligung an der Netze BW, die jährlich eine Rendite von 30.000 Euro beschert und nach Ablauf der Frist zurückgezahlt wird.