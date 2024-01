Er zählt sich zu den Pionieren der Solartechnik - und das aus gutem Grund: Schon vor 25 Jahren, als die Sonne hierzulande noch überwiegend als Garant für schönes Wetter und braune Haut stand, gründete Paul Keßler die System Sonne GmbH in Rottenacker. Und der heute 64-Jährige begeisterte sich sogar noch viel früher für erneuerbare Energien.

„Ich erinnere mich noch gut an die Ölkrise in den 1970er-Jahren“, erzählt Keßler, Jahrgang 1960. „Die autofreien Sonntage, die wir zum Schlittenfahren auf den Straßen genutzt haben, ließen mich bereits als Kind über Energieknappheit nachdenken. Oder der Verwandte, der eine riesige Wärmepumpe auf seinem Garagendach montiert hatte, mit der man Wärme aus der Luft ziehen konnte. Solche Dinge haben mich geprägt.“

Regenerative Energiequellen wurden von Staatsseite immer ignoriert, zu Gunsten der großen Industrieunternehmen. Paul Keßler

Und so war es fast logisch, dass er während seines Studiums in Feinwerktechnik sein Praxis-Semester bei einer der ersten Solarfirmen in Starnberg absolvierte. „Die haben Schwimmbad-Absorber hergestellt. Kollektoren, die Sonnenenergie zum Erwärmen des Wassers nutzen“, erklärt Paul Keßler. „Ehingen hat sowas auch, aber von einer anderen Firma. Davon gibt’s mittlerweile viele.“ In seiner Diplomarbeit wollte sich Keßler eigentlich mit einem Pilotprojekt befassen: die Effizienz von Solaranlagen auf Wohnblöcken in der Stadt. „Aber es hieß: Wo ist die Ingenieursleistung dabei? Heute setzt man Heerscharen darauf an.“

Darum habe die Politik aus Fehlern nichts gelernt

Belächelt zu werden, war damals normal für diese Branche, weiß Keßler. „Von allen, die nicht unsere Überzeugung gehabt haben“, präzisiert er. Auch von der Politik sei die Notwendigkeit, sich unabhängig zu machen von fossilen Brennstoffen und fremden Energielieferanten, viel zu lange verdrängt worden - im Grunde bis heute. „Als Ingenieur sagt man: Jeder darf einen Fehler machen, diesen aber nur einmal“, sagt Paul Keßler und findet: Ob Ölkrise oder die Rücknahme des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) - die Politik habe aus ihren Fehlern nichts gelernt. „Regenerative Energiequellen wurden von Staatsseite immer ignoriert zu Gunsten der großen Industrieunternehmen“, kritisiert Keßler.

Dennoch ließ er sich als junger Kerl nicht beirren und vernetzte sich nach dem Studium als selbstständiger Ingenieur mit Gleichgesinnten, um mit dem Ausbau erneuerbarer Energien schädlichen Umwelteinwirkungen und politischen Abhängigkeiten entgegenzuwirken. Paul Keßler montierte in ganz Deutschland viele weitere Schwimmbad-Absorber und andere Solaranlagen. „In besten Zeiten haben wir zusammen 12.000 Quadratmeter Solarfläche pro Jahr verbaut“, sagt er.

So schnell wuchs das Unternehmen

Als die Anzahl der Interessenten und Aufträge zu groß wurde für einen Einzelunternehmer, gründete Keßler im Jahr 1998 zusammen mit einem Kollegen die System Sonne GmbH. „Es gab zu der Zeit noch kaum Handwerksbetriebe im Solarbereich, und die wenigen Anlagen wurden meist zu hohen Preisen angeboten“, erzählt der Ingenieur. „Der Markt steckte noch in den Kinderschuhen.“ Das sollte sich ändern. „Wir haben uns auf regionale Anlagen konzentriert und sind recht schnell gewachsen. Wir hatten bis zum Jahr 2012 insgesamt 25 Mitarbeiter“, sagt Keßler. Dann stutzte die Regierung die EEG-Förderung zusammen. „Unsere Firma ist binnen drei Jahren auf fünf Leute geschrumpft, wobei alle anderen irgendwo untergekommen sind.“ Dennoch, Paul Keßler ist sich sicher: „Hätte Deutschland das damals nicht gemacht, stünden wir heute in Sachen nachhaltiger Energie viel besser da.“

Seine Firma besteht aktuell aus vier hauptamtlichen Mitarbeitenden - eineinhalb Bürostellen („Die sind sehr wichtig, ohne sie geht nichts“), ein Meister und dem Chef selbst - und zahlreichen geringfügig Beschäftigten, „die wir flexibel einsetzen können“, sagt Keßler. „Die meisten arbeiten woanders als Ingenieure und haben sich die Solaranlagen für zuhause selbst gebaut.“ Auch die System Sonne GmbH hat bis zum Jahr 2015 selbst Kollektoren produziert. „Das rechnet sich nicht mehr. Wir kaufen bei einer Firma zu, die die gleichen Kollektoren baut“, erklärt Keßler. Zu seinen Kunden zählen Firmen und Privatleute gleichermaßen. Darunter seien viele langjährige Bestandskunden, „die schon vor 20 Jahren von uns versorgt wurden und deren Anlagen wir heute reparieren.“ Mit der Auftragslage ist der Chef zufrieden. „So wie es jetzt ist, passt es gut.“

Dreimal Rottenacker: Die Öko-Bilanz eines Vierteljahrhunderts

Auch die Ökobilanz nach einem Vierteljahrhundert kann sich sehen lassen. „Wir haben in 25 Jahren in Summe so viele Biomasseheizkessel, Solarwärme und Solarstromanlagen installiert, dass man damit drei Gemeinden der Größe Rottenackers völlig autark und unabhängig von fossilen Energien versorgen könnte“, berichtet der Geschäftsführer. Das und die Tatsache, dass selbst die Anlagen aus den Anfängen des Unternehmens bis heute funktionieren, bestärke das Team besonders. Keßler betont: „Nicht etwa der inzwischen etablierte Solarmarkt, sondern nach wie vor die Überzeugung ist die Motivation der System Sonne GmbH.“ Nicht umsonst bilde man mit anderen Solar-Pionieren noch immer ein Netzwerk aus Fachbetrieben im gesamten süddeutschen Raum. „Konkurrenz gibt es nicht“, beteuert er. „Es kann gar nicht genug von uns geben. Denn es geht um unser Klima.“

Deshalb hofft er auf einen „ordentlichen Dialog“ mit der Politik. Die setze ihre Hoffnung viel zu sehr auf Wasserstoff als Energieträger. „Es dauert viel zu lange, bis diese Technik weit genug entwickelt ist. Und die Kosten laufen davon“, meint Paul Keßler. Dasselbe gelte für Fusionsreaktoren. „Da werden zig Milliarden reingepumpt für ein paar neue Erkenntnisse.“ All das, was man sich von den genannten Techniken verspreche, könne die Solarthermie auch - nur dass sie bereits viel weiter entwickelt sei. „Diese Technik ist der Schlüssel zum Erfolg, man muss sie nur stärker fördern“, ist Keßler überzeugt. Er spricht von großen thermischen Anlagen mit entsprechend großen Pufferspeichern, die er schon seit 25 Jahren verbaut, und von Sonnenhäusern: „Das sind Häuser, bei denen mindestens 50 Prozent der benötigten Energie aus Solartechnik kommt. Bei manchen sind es sogar 100 Prozent. Leider werden diese vom Staat nicht gefördert.“

Was Paul Keßler vermisst

Schade sei auch, dass seiner Branche der Nachwuchs fehle. „Gerne würde ich Aktivisten in unseren Reihen begrüßen, um den Klimawandel tatkräftig umzukehren“, sagt Paul Keßler. Deshalb wünscht er sich, dass in den Schulen durch entsprechende Lernstoffe und Projekte wieder stärker das Bewusstsein geschärft wird für das Thema. „Das gab es ja auch schon“, sagt er und berichtet von Nachhaltigkeits-AGs, „die regelmäßig zu unseren Vorträgen gekommen sind“. Und er zeigt auf ein Windrad vor seinem Firmengelände: „Das hat eine Schülerfirma mitentwickelt. Es produziert etwa 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr.“ Gerne würde Keßler auch selbst junge Leute zum Anlagenmechaniker ausbilden, allerdings fehle ihm das nötige Personal, „Aber die, die wir ausgebildet haben, sind heute selbstständig tätig.“

Er selbst will das noch so lange sein, wie es seine Gesundheit zulässt. Das gesetzliche Rentenalter von 67 Jahren interessiert Paul Keßler nicht, wenn es um das Klima geht, und nimmt sich seinen ältesten Mitarbeiter zum Vorbild: „Ein Schlosser, er ist 70 und freut sich auch heute noch, wenn er für die Energiewende aufs Dach stehen darf.“