Bürokratie-Wahnsinn: Diesem Bürgermeister platzt der Kragen

Gesetze, Verordnungen, Formulare, Anträge - die Kommunen ertrinken in einem Meer an bürokratischen Pflichten, klagen die Bürgermeister. Karl Hauler aus Rottenacker gehört zu jenen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und die Missstände offen anprangern. „Kuchenverkauf“ ist ein Reizwort, das ihn immer noch auf die Palme bringt.

Zwölf Blätter liegen auf dem Tisch im Sitzungssaal des Rottenacker Rathauses. Der Schreibtisch des Bürgermeisters reicht nicht aus, um das Dutzend Seiten, auf denen das Finanzministerium die „umsatzsteuerliche Behandlung von Kuchenverkäufen an baden-württembergischen Schulen“ erläutert, auszubreiten. „Hier 7 Prozent, da 19 Prozent - das ist so ein komplizierter Wulst, bei dem keiner mehr durchblickt“, sagt Karl Hauler über den Paragraphen 2b des Umsatzsteuergesetzes. Darin wird bestimmt, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts für bestimmte Leistungen künftig Umsatzsteuer abführen müssen.

Dann hat einer geklagt, und schon wurde es komplizierter. Karl Hauler

Dazu gehören auch entgegen jeder politischen Forderung die interkommunale Zusammenarbeit oder ganz banal die Kuchenverkäufe bei Schulfesten, deren Erlös in der Regel für die jeweilige Klassenkasse bestimmt ist. „Dabei geht es insgesamt um viel Geld“, weiß Hauler, „das aber im Endeffekt über den Bund teilweise wieder zurück an die Länder und Kommunen fließt.“ Eine einzige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme innerhalb der öffentlichen Hand, findet er.

Letztlich bedeute es für die Kommunen unnötig Ärger und viel Arbeit, die dank einer Übergangsfrist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. Der neue 2b wird kommen, „und damit ist ein Verwaltungsmitarbeiter komplett ausgelastet“, ist sich Hauler sicher. „Das wird wahrscheinlich nicht mal reichen.“

Am Anfang war das Abwasser

Für Karl Hauler, seit 23 Jahren Bürgermeister von Rottenacker und mittlerweile auch Mitglied des Vorstands des baden-württembergischen Gemeindetags, ist dieser neueste Auswuchs nur weiteres Unkraut im kommunalen Gesetzesdschungel. „Gefühlt angefangen hat es für mich mit der gesplitteten Abwassergebühr“, sagt Karl Hauler. Diese wurde im Jahr 2014 eingeführt. Seither sind die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt zu erheben.

Vor allem letzteres ist diffizil, weil Hauseigentümer die versiegelte Fläche ihres Grundstücks berechnen und angeben müssen. Und weil man zwischendurch seinen Hof mal pflastert oder auch entsiegelt, sind die Angaben regelmäßig zu erneuern. „Dabei hat das vorherige Abrechnungssystem doch gut funktioniert“, findet Hauler. „Dann hat einer geklagt, und schon wurde es komplizierter.“

Ein Umstand, der sich durch viele Bereiche der kommunalen Verwaltung ziehe. Hauler nennt die Umstellung aufs Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das die Gemeinden dazu verdonnert, die Abschreibungen für kommunale Gebäude zu erwirtschaften: „Das geht überhaupt nicht. Es ist völlig verrückt. Zumal man die Kosten in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge sowieso nicht auf die Bürger umlegen kann. Würden wir das etwa bei der Turnhallennutzung machen, kämen unbezahlbare Gebühren heraus. Bei Schule, Straßen oder Feuerwehr wäre es völlig undenkbar.“

Ich darf nicht mal mehr dem DRK Adressen geben, wenn es die Senioren zum Altennachmittag einladen will. Karl Hauler

Gerade in kleineren Gemeinden ergebe die Abschreibungs-Vorschrift keinen Sinn. „Die Bürgermeister und Gemeinderäte kennen jedes Haus und jede Straße und wissen genau, wann was zu sanieren ist“, ist Hauler überzeugt. Und was ihm stinkt: „Das Land macht das für seine Straßen, Brücken oder Gebäude nicht.“ Dabei herrsche gerade da ein Sanierungsstau. Hinzu komme ein immenser Aufwand, die Eröffnungsbilanzen für das NKHR zu erstellen: „Die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ist seit drei Jahren mit den Bilanzen für die 13 Verbandsgemeinden beschäftigt. Bis heute sind noch längst nicht alle fertig.“

Der Datenschutz und seine Hürden

Karl Hauler nennt eine Fülle weiterer Themen, die in den vergangenen Jahren durch geänderte Gesetze und Anweisungen verkompliziert worden seien wie etwa das Jagdkataster, die Grundsteuererklärung oder die Datenschutzgrundverordnung. „Es ist schlimm. Ich darf nicht mal mehr dem DRK Adressen geben, wenn es die Senioren zum Altennachmittag einladen will“, sagt er. In den Schulen bekomme man keine ordentlichen Videokonferenzen hin, weil es noch kein datenschutzkonformes Programm gebe. Hauler: „Das Land hat versucht, so ein Programm für die Schulen schreiben zu lassen und ist krachend gescheitert.“

Breitband ist wichtig, aber wer muss es in der Fläche machen? Natürlich die Gemeinden, weil die Telekommunikationsunternehmen nur dort aktiv werden, wo es sich für sie lohnt. Karl Hauler

Das „Online-Zugangsgesetz“, das den Bürgern ermöglichen soll, bestimmte Anträge und Vorgänge am Computer zu erledigen, müssten Gemeindeverwaltungen ganz nebenbei umsetzen. „Um das richtig zu machen, bräuchten wir einen EDV-Experten, den wir aber gar nicht bezahlen können. Wir haben lediglich das Rechenzentrum, das uns nur schleppend hilft“, sagt Hauler.

Nur Kopfschütteln hat er für die Aufhebung des Paragrafen 13 b des Baugesetzbuches übrig, wonach bei der Aufstellung von Bebauungsplänen keine beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung mehr möglich sind – und das rückwirkend, obwohl der Paragraf schon am Auslaufen war. „Es gibt Gemeinden, die haben entsprechende Bauplätze schon verkauft und die Käufer haben Häuser schon bestellt. Das muss jetzt rückgängig gemacht werden. Ich frage mich: Wer zahlt das?“, klagt Hauler.

Beim Auftrag, für die Schaffung von Wohnraum die Innenverdichtung zu bevorzugen, stehe den Kommunen das Immissionsschutzgesetz im Weg. „In der Ortsmitte von Rottenacker haben wir nur deshalb ein Mehrfamilienhaus bauen können, weil eine (ehemals aktive) Landwirtsfamilie unterschrieben hat, dass sie auf Tierhaltung verzichten“, berichtet der Bürgermeister.

Hauler ist überzeugt: Nichts ist stärker reglementiert als das Bauen

Überhaupt das Bauen. „Es gibt keinen Bereich, der stärker reglementiert ist“, kritisiert Karl Hauler. Das führe irgendwann dazu, „dass Gemeinden keinen Wohnraum mehr zur Verfügung stellen können“. Nicht umsonst fehlten abertausende Wohnungen. Und wenn doch, dann bekomme man als Kommune bei der Vergabe von Bauplätzen immer mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen. „Es ist nicht zu glauben, was wir uns da alles gefallen lassen müssen“, wettert Hauler.

„Wir dürfen bei der Punktevergabe nicht mal mehr das Kind eines örtlichen Feuerwehrkommandanten vorziehen, der 20 Jahre lang den Kopf hingehalten hat für die Bürger. Da sagt der Kommandant doch zurecht: Macht euren Bettel künftig alleine!“ Und die Vergabe nach dem Windhund-Prinzip führe mitunter zu absurden Szenen, indem Menschen vor dem Rathaus ihre Zelte aufschlagen, damit sie als erste ihre Bauplatzbewerbung abgeben können.

Der gesellschaftliche Wandel habe zu deutlich komplizierteren Bestimmungen auf dem Standesamt geführt. „Da gibt es Programme, die für 10.000 Einwohner und mehr geschrieben sind. Für uns kleinere Gemeinden ist die Umsetzung nebenher kaum noch zu bewältigen“, sagt Hauler weiter.

Wer ist am Ende der Buhmann? Die Bürgermeister und Gemeinderäte. Karl Hauler

Ebenfalls eine große Herausforderung stelle das neue Wärmeplanungsgesetz dar: „Da hat man nun im Gesetzesverfahren festgestellt, dass es nur beschlossen werden kann, wenn man wieder einmal die Kommunen ungefragt dazwischen schaltet. Aber welche Erwartungen schürt das bei den Bürgern? Dass es lauter Nahwärmenetze gibt? Das wird nicht funktionieren, weil es fast immer ein Draufzahlgeschäft für die Gemeinden wäre.“

Vieles werde einfach auf die Kommunen abgewälzt

Ähnlich sehe es bei weiteren Zusatzaufgaben aus, die man auf die Kommunen abgewälzt habe beziehungsweise auf sie zukommen. „Breitband ist wichtig, aber wer muss es in der Fläche machen? Natürlich die Gemeinden, weil die Telekommunikationsunternehmen nur dort aktiv werden, wo es sich für sie lohnt“, klagt Hauler. Nicht besser sehe es beim Thema Ganztagsbetreuung an Grundschulen aus. „Den Rechtsanspruch zu erfüllen ist eigentlich Aufgabe der Landkreise, aber zur Umsetzung werden am Ende die Gemeinden herhalten müssen. Und zur Bezahlung auch.“

Mir fehlt die Eigenverantwortung. Karl Hauler

Vor allem aber stelle sich die Frage: Woher soll das Personal kommen? „Ich habe noch nie gehört, dass wir ausreichend gestellt bekommen. Aber ein Rechtsanspruch funktioniert nicht auf Dauer im Ehrenamt“, mahnt Hauler und befürchtet: „Wer ist am Ende der Buhmann? Die Bürgermeister und Gemeinderäte.“

Zur Finanzierung der Migration habe man beim Bund-Länder-Gipfel immerhin einen Bundeszuschuss von 7500 Euro pro Asylbewerber ausgehandelt. „Man hat aber ausgerechnet, dass über 10.000 Euro nötig wären“, sagt Hauler. „Es ist halt ein Kompromiss. Irgendwie muss es reichen.“

Ohnehin seien die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sowie die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren obendrauf gekommen auf den randvollen Aufgabentopf der Kommunen. Ebenso die ständig neuen Statistiken, die zu erstellen seien. „Wer wertet die überhaupt aus?“, fragt sich Karl Hauler. Und selbst der hinterste Hinterbänkler im Landtag könne mit einer „kleinen Anfrage“ einen Rattenschwanz an Bürokratie entfachen.

Ein Appell an die Bürger

Für den Bürgermeister von Rottenacker steht fest: Ein „Weiter so“ darf es nicht geben, sonst droht vielen Kommunen der Kollaps und Rücktritte wie jener von Oberdischingens Bürgermeister Friedrich Nägele sind keine Seltenheit mehr. Natürlich ist ihm bewusst, dass viele Gesetzesänderungen auf europäischem Recht fußen. Aber derartige Auswüchse wie in Deutschland kenne er von anderen Ländern nicht.

„Das Problem ist: Sobald einer klagt, wird klein beigegeben“, findet Hauler und appelliert an die Bürger und Gerichte: „Mir fehlt die Eigenverantwortung. Es kann doch nicht sein, dass man zum Beispiel an Badeseen seit Jahren installierte, wertvolle kommunale Einrichtungen zurückbauen muss, nur weil man den Badegästen heutzutage scheinbar nicht mehr zumuten kann, auf sich aufzupassen.“

Auch müssten seine Mitarbeiter vom Bauhof alles Mögliche dokumentieren vom einzelnen Schlag- oder Biberloch bis zu jedem Baum - „nur für den Fall, dass wenn was passiert, man nachweisen kann, wann man zuletzt besichtigt hat“. Über angepasste Geschwindigkeit oder über allgemeine Verhaltensregeln bei aufkommendem Sturm höre man nichts. In Krankenhaus- oder Altenpflege sei es ebenso übertrieben mit den Dokumentationen.

Für jedes neue Gesetz, das die Politik unbedingt verabschieden will, müssen zwei andere Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Da gibt es genügend, die keinen Wert haben. Karl Hauler

„Auch eine Folge der vielen Schadenersatzklagen“, sagt Hauler und fügt ironisch an: „Bald gibt es keine Gynäkologen mehr, weil die ihre Versicherungsprämien kaum mehr zahlen können. Dann kommen die Kinder wohl wieder zuhause oder draußen im Stall auf die Welt.“

Ein Lösungsvorschlag des Bürgermeisters

Doch Karl Hauler mag nicht bloß schimpfen. Er hat auch einen Vorschlag, wie man einen Weg aus dem Bürokratie-Dilemma finden kann: „Für jedes neue Gesetz, das die Politik unbedingt verabschieden will, müssen zwei andere Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Da gibt es genügend, die keinen Wert haben.“ Beim jüngsten Besuch von Marcel Emmerich (Grüne) hat der Rottenacker Bürgermeister mit einigen seiner VG-Kollegen dem Ulmer Grünen-Bundestagsabgeordneten eine ganze Liste von Kritikpunkten mit auf den Weg nach Berlin gegeben.

Ob’s hilft? Karl Hauler zuckt mit den Achseln und blickt kopfschüttelnd auf die zwölf Blätter, die er auf dem Ratstisch ausgebreitet hat: die umsatzsteuerliche Behandlung von Kuchenverkäufen an Schulen. Doch angeblich soll diese „lächerliche Besteuerung“, so Hauler, nach den vielen Proteste der vergangenen Monate nun doch nicht kommen. „Noch weiß ich es nur aus der Zeitung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er mit viel Ironie und fügt an: „Ein Anfang, passend zum neuen Jahr.“