Landwirtschaft, Klima, Wirtschaft, Europa und die Achse Bayern und Baden-Württemberg - das waren die Hauptthemen beim Jahresempfang des Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, in Rottenacker. Hauptredner an diesem Abend war der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber von der bayerischen CSU, der den Anwesenden versprach, sich in Europa für den Bürokratieabbau und eine geregelte Migration einzusetzen.

Viel Polizei

Wer an diesem Donnerstagabend nach Rottenacker gefahren ist, muss sich schon ein wenig seltsam vorgekommen sein. An den Zufahrtsstraßen zur Halle wimmelte es von Polizisten, die in Mannschaftstransportwagen am Straßenrand standen. Im Foyer der Halle waren schwer bewaffnete Beamte - alles wirkte wie ein Hochsicherheitstrakt. „Es ist viel Polizei da. Ich habe das so nicht gewollt. Bei uns braucht man keine Angst vor den Bauern haben. Das ist auch gut so, weil wir anständig mit ihnen umgehen“, waren nach der Begrüßung die ersten Worte von Manuel Hagel, der dann auch den ersten Beifall der knapp 600 Gäste bekam.

Die Ereignisse rund um die Bauernproteste in Biberach verurteilte Hagel indes aufs Schärfste. „Protest kommt vor in einer Demokratie. Die Regierung muss auch Demonstrationen aushalten, wenn gewisse Gruppen unzufrieden sind. Das alles muss aber friedlich und ohne Gewalt passieren“, so Hagel, der dann auf Schwäbisch deutlich wurde. „Es gab eben auch ein paar Seggl in Biberach, die aber nicht für die Landwirte in unserer Region stehen. Unsere Bauern sind anständige Leute und dürfen nicht in die rechte Ecke gedrückt werden. Wir dürfen jetzt nicht alle Bauern zu Extremisten erklären, weil sie es eben auch nicht sind.“

Scharnier zwischen Alb und Oberschwaben

Hagel wollte damit aber auch das Thema beenden und den Blick auf die positiven Dinge seiner Heimat lenken. So bezeichnete er die Region als Scharnier zwischen Alb und Oberschwaben mit dem höchsten Turm der Christenheit in Ulm. „Und wir leben mitten in Europa. Europa ist doch für uns auch ein Lebensgefühl“, betonte Hagel in Richtung seines Gastes Manfred Weber, der von dem CDU-Landesvorsitzenden erfuhr, dass die Region rund um Ehingen und Ulm die Tradition mit der Moderne verbindet, Handwerk und Innovation bereithält sowie an Bewährtem festhält und Neues wagt.

„Das alles hier ist idealtypisch für Baden-Württemberg“, so Hagel, der den Alb-Donau-Kreis mit all seinen Weltmarktführern als Impulsgeber für Europa bezeichnete. Als Beispiel nannte er mit Liebherr den größten Arbeitgeber der Region, aber auch kleine Firmen wie Zell in Rottenacker oder die Firma Denkinger mit ihrem neuen Logistikzentrum an der Schiene nannte Hagel als Beispiele. „Mit mehr Mut, mehr Tempo und mehr Taten“ könne man was erreichen.

Dass die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent schrumpft und die in Baden-Württemberg um 0,9 Prozent mache Hagel Sorgen. „Wir wachen gerade aus einem Märchen auf. Wir haben die Sicherheit an die USA exportiert, die Vorproduktion an China und die Energie an Russland. Das funktioniert nicht mehr“, so Hagel, der beklagte, dass eine Welt, in der alles reguliert und abgesichert wird, also eine Welt ohne Risiko, ein Alltag ohne Freiheit bedeute.

Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins, der ebenfalls zu Gast war, freute sich darüber, dass er kurz vor „zwei seiner Chefs“ sprechen durfte. „Zum einen vor meinem Landesvorsitzenden und zum anderen vor meinem Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament“, erklärte Lins, der die aktuellen Bauernproteste als „mehr als berechtigt“ bezeichnete.

„Wir haben zu viel geregelt, zu viel reguliert. Auch in anderen Ländern finden Bauernproteste vor dem Hintergrund der europäischen Agrarpolitik statt. Es kommt aber selten in Europa vor, dass die Deutschen eine Revolution starten und auf die Straße gehen. Zuviel ist zu viel“, so Lins, der einen kurzen Blick nach Frankreich warf. Denn auch dort seien die Bauern auf die Straße gegangen und innerhalb von zehn Tagen habe die Regierung die Kürzungspläne vom Tisch genommen und ein 400 Millionen Euro Hilfspaket für die Landwirtschaft geschnürt. „Und was passiert in Deutschland? Praktisch nichts, nur ein bisschen was wird zurückgenommen“, betonte Lins.

Heimisch in Rottenacker

Ganz heimisch in Rottenacker fühlte sich dann auch der Hauptredner des Abends, Manfred Weber aus Niederbayern. „Ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt beim Reingehen in die Halle. Ich habe gehört, dass der Landkreis zu den blasmusikreichsten Landkreisen in Deutschland gehört. Ich war selbst Trompeter“, so Weber, der dann erklärte: „Auch wir in Bayern müssen vor unseren Bauern keine Angst haben. Und ich wurde hier von vielen mit Grüß Gott begrüßt, das kommt auch nur noch in Bayern und hier vor.“ Weber, als Fraktionschef der christlich-demokratischen und bürgerlich-konservativen Mitgliedsparteien in der Europäischen Union, betonte dann, dass bis zu 80 Prozent der Agrarpolitik auf europäischer Ebene gemacht werde.

„Manuel Hagel hat eine wichtige Stimme für Baden-Württemberg. Wenn ich ihn reden höre, höre ich jemanden, der die Politik von der Sache her sieht. Er ist liberal und konservativ und hat eine starke Stimme. Und er wird künftig die Stimme der Baden-Württemberger in der Welt sein“, sagte Weber und spielte dabei natürlich auf das höchste politische Amt im Ländle an und bekam dafür auch viel Beifall aus den Reihen der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Wohlstandsmodell in die Zukunft

Für Weber gehe es politisch aktuell darum, „unser Wohlstandsmodell in die Zukunft zu führen“. Denn laut dem Europapolitiker würde sich momentan „Fundamentales ändern“, vor allem beim Blick auf Asien, speziell China. „Dieser Markt war die vergangenen 15 Jahre stark für uns. Das ändert sich aber“, so Weber, der erklärte, dass „unser Wohlstandsmodell massiv unter Druck steht“. „Wir müssen, wie früher Franz-Josef Strauß, auch heute wieder in den Flieger steigen und die Märkte von morgen besuchen. Dazu zähle ich Indien, Australien und ganz Südamerika“, betonte Weber.

Sorgen bereitet dem 52-Jährigen auch der Klimawandel, Klimafragen seien die historischen Fragen unserer Generation. In Sachen Mobilität plädierte Weber für eine Technologie-Offenheit und bezeichnete es als großen Fehler, den Verbrennermotor ab 2035 verbieten zu wollen. „Wir servieren so den Chinesen unseren deutschen Otto- und Dieselmotor auf dem Silbertablett“, mahnte Weber.

In Sachen Migration stellte der EU-Politiker klar: „60 Prozent der Menschen, die nach Baden-Württemberg kommen, sind keine Flüchtlinge oder politisch Verfolgte. Wir müssen an den europäischen Außengrenzen entscheiden, wer zu uns darf. Denn der Staat entscheidet das, nicht die Schlepperbanden“, so Weber, der zum Abschluss seiner Ausführungen einen Blick nach Russland warf.

„Putin hasst die Art, wie wir in Freiheit und Demokratie leben“, sagte Weber, um anschließend in angeregte Gespräche beim „come together“ einzutauchen.

Für die musikalische Unterhaltung des Abends sorgte der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker, die Bewirtung übernahm die TSG Rottenacker. Die Organisation führten Hagels Zweitkandidat Walter Haimerl und Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler.