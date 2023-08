Blasmusik, Brass–Samsdig und „bekannten Göckele“

Der Musikverein Edelweiß Rottenacker feiert von Freitag, 15. September, bis Montag, 18. September, sein 41. Herbstfest. Vom Flunkyballturnier und den beliebten Brass–Samsdig über ein Treffen von Jugendkapellen bis zum Kindernachmittag und dem Firmentreff mit Göckele reicht das bunte Angebot der Musikerinnen und Musiker. Los geht das Festwochenende am Freitagabend unter dem Motto „MVE meets BZB“, also „Musikverein Edelweiß trifft Bude zur Bloich“.

Um 18.30 Uhr wird das Flunkyballturnier angepfiffen. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Teams die teilnehmen wollen, können sich bereits zum Turnier anmelden, per Mail an [email protected]. Dabei muss der Teamname angegeben und die Startgebühr von 40 Euro überwiesen werden. Anmeldeschluss ist der 11. September. Jedes Team besteht aus fünf Personen und hat samt Fanclub bis 18.30 Uhr freien Eintritt. „In der Startgebühr ist das Spielbier inbegriffen“, betonen die Rottenacker Gastgeber. Nach der Siegerehrung wird DJ Lok ab 21 Uhr für den passenden Sound zur Party sorgen. „Und dann gibt’s besondere Specials wie Bachwasser, Shots und Cocktails“, betonen die Organisatoren des Herbstfests.

Am 16. September steht der beliebte Brass–Samsdig unter dem Motto „Brass, Bier und Heimatliebe“ auf dem Programm. „Dann warten wieder pulsierende Beats und ein Blasinstrumentenmix aus verschiedenen Stilrichtungen, wie Pop, Schlager, Rock, House und Volksmusik auf die Besucher des Festzelts“, freuen sich die Rottenacker Musikerinnen und Musiker. Mit dabei sind wieder die Band Rote Lederhosen aus Westerheim, die in Rottenacker bereits altbekannten Muckasäck und die Brass Buebe. Der Vorverkauf für den Brass–Samsdig hat bereits begonnen. Tickest gibt’s für 13 Euro beim Optimarkt, der BiBoB Eventgastronomie und der Metzgerei Schirmerhof in Rottenacker sowie unter reservix.de oder bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern des Musikvereins „Edelweiß“.

Mit viel Blasmusik geht das Herbsfest am Sonntag, 17. September, weiter. Ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle aus Schmiechen zum Frühschoppen auf, anschließend werden zum Mittagessen, gemeinsam mit der Metzgerei Schirmerhof, Schnitzel mit Pommes, Bratwürste mit hausgemachtem Kartoffelsalat, selbstgemachter vegetarischer Eintopf und die verschiedensten hausgemachten Salate angeboten Am Nachmittag zur Kaffezeit gibt’s Kuchen und Torten. Gleichzeitig kommen ab 13.30 Uhr die Nachwuchsmusikanten aus Kirchbierlingen, Schemmerhofen, Aßmannhardt und Munderkingen zum Jugendkapellentreffen und um die Zeltgäste mit zünftiger Blasmusik zu unterhalten. Ab 17 Uhr werden die Stehbachmusikanten die Zeltbühne zur Abendunterhaltung übernehmen.

Wie in den Vorjahren steht der Festmontag, 18. September, ganz in Zeichen des Kinder– und Seniorennachmittags und des Firmentreffs. Wie immer warten ab 14 Uhr viele Spielstationen und tolle Preise auf die jüngsten Festbesucher. Und ab 16 Uhr gibt’s beim Firmentreff die „bekannten Göckele vom Holzkohlegrill“. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Alten Kameraden aus Munderkingen und ab 19.30 Uhr spielt die Musikkapelle aus Baltringen zum Festausklang auf. Wie immer steigt am Montagabend die Ziehung der Tombola. Neben vielen weiteren Preisen verlosen die Rottenacker Musikerinnen und Musiker bei ihrem Herbstfestier eine Feuertonne, ein Stand–Up–Paddelboard und einen E–Scooter.