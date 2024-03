Rottenacker

„Berauschend für die Ohren und Gefühle“

Rottenacker / Lesedauer: 6 min

In der Turn- und Festhalle erklingt reichlich gute Musik. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Die drei Orchester des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker hatten am Samstagabend zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert in die Turn- und Festhalle eingeladen. „Auch in diesem Jahr der Höhepunkt unseres musikalischen Jahres“, sagte Dagmar Moll, mit Theresia Haaga und Marwan Chartouni Vorsitzende des Musikvereins.