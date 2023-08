Abwasserverband belegt die Dachflächen der Kläranlage mit Photovoltaik

Der Abwasserverband Raum Munderkingen hat seit Dienstag, 1. August, einen neuen Vorsitzenden. Nachdem der bisherige Munderkinger Bürgermeister Michael Lohner mit Ablauf des 30. Juni in den Ruhestand getreten ist, wurde in der Verbandsversammlung im Bürgermeisteramt Rottenacker sein bisheriger Stellvertreter Karl Hauler zum Vorsitzenden gewählt. Munderkingens neuer Bürgermeister Thomas Schelkle rückt als stellvertretender Vorsitzender nach. Für die Dachflächen der Kläranlage wurde der Einbau einer Photovoltaikanlage beschlossen.

Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler als stellvertretender Vorsitzender des Abwasserzweckverbands Raum Munderkingen hat zu Beginn der Sitzung erläutert, dass der Vorsitzende des Verbands nicht automatisch der Bürgermeister der Stadt Munderkingen sein müsse. Thomas Schelkle schlug Karl Hauler als neuen Verbandsvorsitzenden vor. Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (VG), übernahm die Wahlleitung. Karl Hauler wurde einstimmig von der Versammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seinen Platz als stellvertretender Vorsitzender übernahm der neue Munderkinger Bürgermeister Thomas Schelkle, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Einstimmig festgestellt hat die Verbandsversammlung die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 mit einer Bilanzsumme von 1.287.670 Euro. Die Eröffnungsbilanz wurde aufgrund der Einführung des neuen, doppischen kommunalen Haushaltsrechts notwendig. Markus Mussotter hat der Verbandsversammlung die Zahlen erläutert. Darin enthalten ist ein Sachvermögen von gut einer Million Euro. Der Verband ist umlagenfinanziert und schuldenfrei.

Festgestellt wurde auch die von Markus Mussotter erstellte Jahresrechnung des Haushaltsjahrs 2020, welche auf der Eröffnungsbilanz aufbaut. Geplant war eine Betriebskostenumlage von 545.000 Euro, tatsächlich abgerechnet wurde sie mit 538.777 Euro. Beim Unterhalt der Kläranlage sind jedoch aufgrund eines defekten Rotors anstelle der geplanten 30.000 Euro ganze 79.089 Euro angefallen.

In einem weiteren Punkt hat die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt und dem Finanzplan zugestimmt. Den zugrundeliegenden Verträgen entsprechend beträgt hiernach die Verwaltungs– und Betriebskostenumlage für die Verbandsgemeinden Hausen am Bussen, Emeringen, Emerkingen, Lauterach, Munderkingen, Obermarchtal, Rechtenstein, Rottenacker, Untermarchtal und Unterwachingen 735.320 Euro. Der Betriebskostenumlageanteil des Abwasserzweckverbands Winkel beträgt 275.100 Euro. Für die Gemeinde Uttenweiler ist ein Betriebskostenanteil in Höhe von 38.350 Euro vorgesehen, für den Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule sind 160.000 Euro angesetzt. Eine Kreditermächtigung ist nicht vorgesehen. An größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr die elektrotechnische Ertüchtigung des Rechenhauses und Silos mit 25.000 Euro sowie die Optimierung der Messungen, Steuerung und Regelung der Biologie mit weiteren 25.000 Euro eingeplant. Zudem steht eine Betonsanierung des Rücklaufschlamm–Bauwerks an, hierfür sind 15.000 Euro vorgesehen. Für die Anschaffung eines Hofladers sind 35.000 Euro eingestellt, für eine neue Elektrotechnik im Pumpwerk 36.600 Euro. Die deutlich ersichtliche Steigerung der Betriebskostenumlagen gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich den gestiegenen Strompreisen geschuldet, die heuer um über 120.000 Euro höher liegen dürften als 2022.

Der beratende Ingenieur Werner Maier, der den Abwasserverband Raum Munderkingen schon seit langer Zeit betreut, hat aufgezeigt, dass sich die Dachflächen der Gebäude der Kläranlage in Rottenacker für die Installation einer Photovoltaikanlage eignen. Für den Referenten stellte es eine Selbstverständlichkeit dar, die Dachflächen mit einer entsprechenden Anlage auszustatten. Er kritisierte, „die Bundesregierungen vor der jetzigen haben erfolgreich verhindert, dass man mehr einspeist“. Im vorliegenden Fall betrage die Leistung der geplanten Anlage 57,8 Kilowatt. Die jährlichen Einsparungen für den Verband bezifferte er mit 15.600 Euro, den Gewinn nach Abzug der Tilgung auf 7100 Euro pro Jahr. Nach künftigem EU–Recht sollen Kläranlagen ab 2040 energieneutral sein. Zusammenfassend empfahl der Ingenieur, „jedes Dach gehört mit einer Photovoltaikanlage belegt, das rechnet sich immer“.

Karl Hauler sagte, die rund 120.000 Euro Investitionskosten für die Anlage seien gut angelegt, er rechne mit einer Lieferzeit von sechs Monaten. Weiter sagte Hauler, „unser Auftrag als Verband ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen, insbesondere bei energieintensiven Anlagen“. Auf seine Frage hin erläuterte Markus Mussotter, dass sich die Kläranlage im Falle des Verlegens eines 500 Meter langen Stromkabels vom Wasserkraftwerk Strom holen könnte.