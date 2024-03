Rope Skipping Deutsche Meisterschaften und Bundesfinale

Dieses Jahr fanden in Dettingen an der Erms die Deutschen Einzelmeisterschaften und das Bundesfinale im Rope Skipping statt. Zwei Springerinnen der Sportfreunde Donnstetten konnten sich bei der Württembergischen Einzelmeisterschaften im Februar hierfür qualifizieren.

Am Samstag, den 16. März 2024 standen die Deutschen Einzelmeisterschaften auf dem Programm. Mit insgesamt 177 Teilnehmer/innen war es ein sehr langer Wettkampftag. Romy Weckerle startete mit einem neuen persönlichen Rekord von 81 Zählern in 30 Sekunden Speed in den Wettkampftag. In der Ausdauerdisziplin, den drei Minuten Speed, erreichte Romy 389 Zählern. Am Nachmittag zeigte Romy ihren kreativen Freestyle und konnte sich in der stark besetzten Altersklasse 3 am Ende des Tages über eine guten 16. Platz freuen.

Am Sonntag, den 17. März 2024 ging Magdalene Loser am Bundesfinale für den SF Donnstetten an den Start. Für Magdalene war es der erste Wettkampf auf nationaler Ebene. In den Speed-Disziplinen konnte sie neue persönliche Rekorde aufstellen. Bei 30 Sekunden Speed erreichte sie 77 Zähler und bei 180 Sekunden Speed 362 Zähler. Mit ihrem tollen Freestyle konnte sie auch überzeugen. Am Ende des Wettkampfs konnte sie sich über einen sehr guten 4. Platz von 29 Teilnehmerinnen freuen.

Im Rahmen des Bundesfinales fand auch der Double Under Cup statt. Dort hatte sich Romy Weckerle qualifiziert. Mit 78 Double Under konnte sie sich über Platz 11 freuen.