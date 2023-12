Mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht hatte die CDU erst vor kurzem Erfolg. Das Gericht entschied: Die Ampel-Regierung hatte die 60 Milliarden Euro für den Kampf gegen Corona nicht in den Klima- und Transformationsfonds verschieben dürfen. Wie aufgrund der Haushaltsgespräche gerade die Stimmung in Berlin ist und warum auch Klagen zur Oppositionsarbeit gehören - darüber haben sich die SZ-Redakteure Tobias Götz und Verena Pauer mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer unterhalten.

Frau Kemmer, diesen Samstag treten Sie als neue Kreisvorsitzende der CDU an. Falls Sie die in diese Position gewählt werden sollten: Welche Themen gibt es, die man angreifen muss?

Wir sind im Kreis sehr gut aufgestellt - auch aufgrund der Arbeit der vergangenen Jahre. Wir haben uns im Kreisverband immer als Teamspieler verstanden, gerade im Miteinander zwischen Haupt- und Ehrenamt. Es geht darum, die Ehrenamtlichen bestmöglich zu unterstützen. Der Kreisverband muss aktiver Dienstleister für die Ortsvereine sein, das ist ganz entscheidend. Auf den vorhandenen guten Grundlagen möchte ich aufbauen, habe aber auch neue Ideen, die ich dann den Mitgliedern präsentieren werde.

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Fusionen zwischen Ortsverbänden. Ist das eine gute Entwicklung, weil Kräfte gebündelt werden, oder eher eine schlechte, weil die Verbände immer weniger Leute haben?

Es bündelt auf jeden Fall Synergien. Deswegen halte ich es für sinnvoll, zu fusionieren. Mit vereinten Kräften erreicht man mehr. Fusionen sind auch kein spezifisches Phänomen, das es nur bei uns gibt. Wir erleben in vielen Bereichen, dass die Demografie durchschlägt. Deswegen darf man sich auch nicht scheuen, in neuen Strukturen zu denken. Am Ende ist es aber immer entscheidend, dass eine Fusion vor Ort akzeptiert wird und die lokalen Identitäten erhalten bleiben. Bisher sind alle Fusionen immer positiv aufgenommen worden.

Kommen wir von der kommunalen Ebene auf die des Bundes. Was für eine Stimmung nehmen Sie als Abgeordnete im politischen Berlin wahr?

Innerhalb der Koalition ist die Frustration sehr hoch. Auch zu Zeiten der großen Koalition hatten wir die ein oder andere Unstimmigkeit. Aber dass sich das seit zwei Jahren durch die Regierungsfraktionen zieht und sich im Parlament widerspiegelt, ist neu. Da gibt es Szenen, dass zum Beispiel FDP-Abgeordnete aufstehen und gehen, wenn der Kanzler kommt. Im Umgang miteinander würde ich der Ampel deshalb wünschen, dass sie einen anständigen Ton, einen respektvollen Umgang miteinander pflegen - nach innen und nach außen. Bei allen aktuellen Disputen finde ich es schon sehr bemerkenswert, dass diese Streitereien nicht nur die Parteispitzen betreffen, sondern quer durch die Fraktionen gehen. Für mich ist die Ampel stehend k.o.

Macht das die Arbeit schwerer?

Es ist vieles unkoordinierter. Man merkt, dass diese Bundesregierung keinen Wert darauf legt, parlamentarische Gepflogenheiten und verfassungsrechtliche Dinge einzuhalten. Wir haben fast jede Woche einen Antrag auf Fristverkürzung. Das kann man im absoluten Notfall mal machen, aber nicht als Standard einführen. Wir haben als Oppositionsfraktion einen Untersuchungsausschuss zum Warburg-Skandal von Olaf Scholz beantragt. Das steht uns auch zu, das ist ein explizites Minderheitenrecht der Opposition. Aber dieser Antrag ist zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte nicht genehmigt worden. Ich könnte jetzt viele weitere Beispiele nennen, die belegen, dass das Parlament von Teilen der Regierung mit Füßen getreten wird.

Mit Blick auf die niedrigen Umfragewerte der Ampel-Regierung könnte man sich als Opposition doch auch denken: Mensch, das ist ja eigentlich gerade perfekt für uns, was da passiert.

Nein, überhaupt nicht! Das, was gerade passiert, ist zum Nachteil unseres Landes. Wir haben ja nicht nur eine Diskussion darüber, dass diese Regierung einen großen Vertrauensverlust erlebt. Es wird gerade zu einem Vertrauensverlust für die Demokratie. Wenn nur noch die Hälfte der Menschen findet, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung das beste System ist, dann muss uns das alle sehr nachdenklich stimmen. Das ist brandgefährlich, was gerade passiert - für alle demokratischen Parteien.

Was für Mechanismen hat denn dann die Opposition, in irgendeiner Form entgegenzuwirken?

Eine gute Oppositionsarbeit zeichnet sich immer durch eine gewisse Balance aus: auf der einen Seite zuerst einmal konstruktiv sein, die Hand reichen und mitarbeiten. Es geht schließlich ums Land. Wir haben das beim Sondervermögen Bundeswehr getan, hätten das jetzt auch beim Thema Migration getan. Aber wir können die Hand nur ausstrecken, sie muss dann halt auch aufgegriffen werden. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch benennen, wenn die Dinge nicht rundlaufen. Die Kontrolle der Regierung ist die absolute Aufgabe der Opposition.

Also auch Klage einreichen, wenn sie Aussicht auf Erfolg hat.

Wenn eine Regierung sehr wahrscheinlich verfassungswidrig handelt und Rechtsbruch begeht, kann man nicht einfach nur stillhalten und das durchgehen lassen. Und ich finde, dass wir in beide Richtungen der Oppositionsarbeit Angebote machen und den Oppositionsauftrag erfüllen. Meines Erachtens geht es darum, diesen Weg auch weiter zu beschreiten.

Sie haben vorhin gesagt: Die Ampel ist stehend k.o. Aus Ihrer Sicht wir haben jetzt also eine Regierung, die noch zwei Jahre vor sich hinwurschtelt. Oder kann da früher was passieren?

Am Ende müssen die Regierungsparteien selbst prüfen, ob sie das, was sie beschließen, noch mit ihren Grundsätzen vereinen können, ob sie genügend Gemeinsamkeiten haben. Das steht mit dem Bundeshaushalt 2024 noch einmal mehr auf dem Prüfstand. Es liegt nicht an uns, die Dreiecksbeziehung von SPD, Grünen und FDP zu retten. Die Ampel muss ihre Gruppentherapie schon selbst durchführen.

Die Schuldenbremse wird im Rahmen der Haushaltsdebatte wieder viel diskutiert. Wie sehen Sie das Thema?

Wir haben eine Verantwortung als Politik, mit dem Geld der Steuerzahler vernünftig umzugehen. Das Geld gehört den Bürgern, nicht dem Staat. Wir agieren als Union im Sinne der schwäbischen Hausfrau: Unterscheide Notwendiges von Wünschenswertem, dann hast du Reserven in der Not. Genau das uns auch in den vergangenen Jahren handlungsfähig sein lassen und wirtschaftliche Stabilität gebracht. Neue Schulden korrelieren auch immer mit Inflation. Wir sind mit einer vorausschauenden Finanzpolitik immer gut gefahren, gerade in Krisenzeiten wie in der Corona-Pandemie - und haben uns im Vergleich zu anderen Ländern viele Hilfen leisten können, weil wir davor solide gewirtschaftet haben. Aber man kann die Krise nicht zum Dauerstatus erklären! Und deswegen gilt es, zu einer soliden Finanzpolitik zurückzukehren.

In Deutschland haben wir einen Investitionsstau in Milliardenhöhe. Müsste man das nicht aufarbeiten, vielleicht auch mit Aussetzen der Schuldenbremse, um dann irgendwann sagen zu können, dass jetzt ein gutes Fundament für die kommenden Jahre geschaffen wurde?

Natürlich müssen wir investieren. Das ist ja schließlich eine Aufgabe, die wir für die Zukunftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes dringend notwendig ist. Ich bin der Überzeugung: bei Rekordsteuereinnahmen kann man investieren - im Rahmen der Schuldenbremse. Man muss nur die richtigen Prioritäten setzen. Wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem.

Das heißt zum Beispiel Kürzungen bei Sozialleistungen?

Das heißt zum Beispiel, dass man die Bürgergeldentscheidung überdenkt. Ich erachte das Bürgergeld für kontraproduktiv, weil es die falschen Anreize setzt und die Integration in den Arbeitsmarkt eher verhindert. Das Bürgergeld kostet uns mehrere Milliarden Euro im Jahr. Ich finde das vor allem mit Blick auf diejenigen, die jeden Tag buckeln, nicht gerechtfertigt. Ich kenne keine Lohngruppe, die in den vergangenen Jahren solche Anwüchse zu verzeichnen hatte, wie die Bürgergeldempfänger. Deswegen gehört das Bürgergeld rückabgewickelt.

Für den Haushalt hatte die Ampel zuletzt 17 Milliarden Euro gesucht. Wo hätte sie Ihrer Ansicht nach das Geld hernehmen sollen?

Neben dem Bürgergeld haben wir das Problem der Kindergrundsicherung, wo mit 5000 neuen Stellen ein riesiger Verwaltungsapparat geschaffen werden soll. Außerdem haben wir immer mehr Spitzenbeamte. Und in der EU liegen mehrere Milliarden aus dem Recovery-Fund, die Deutschland nicht abgerufen hat. Aber es gehört auch immer dazu, gute Haushaltspolitik zu machen. Es ist schon bemerkenswert, dass wir in Europa das einzige Land sind, das in einer Rezession steckt.

Was muss passieren, damit sich das ändert?

Bei der Wettbewerbsfähigkeit gibt es ein paar Punkte, an denen man ansetzen müsste, zum Beispiel bei der Energie oder bei den Lohnnebenkosten. Momentan ist aber die Verunsicherung bei Unternehmen sehr groß. Meine Wahrnehmung ist, dass vor allem die größeren Unternehmen, die auch international aufgestellt sind, eher nicht mehr in Deutschland investieren wollen.

Wenn Sie gerade schon das Thema Energie ansprechen. Auch das läuft nicht unproblematisch. Beim Ausbau kommt Deutschland noch immer viel zu langsam voran. Wie sehen Sie das Land momentan beim Thema erneuerbare Energien aufgestellt?

Dass wir natürlich die erneuerbaren Energien zügig ausbauen müssen, ist für mich gesetzt. Da müssen wir viel schneller werden, aber der Ausbau wird noch einige Zeit benötigen. Beschleunigung brauchen wir vor allem beim Netzausbau, das ist der große Flaschenhals. In Baden-Württemberg müssen mehrere Milliarden Euro dafür investiert werden.

Der Ausstieg aus der Kernenergie war ein großer Fehler, vor allem aus klimapolitischer Sicht. Ronja Kemmer

Die Brückentechnologie wäre hier die Kernenergie. An vielen Tagen im Jahr sind wir jetzt wieder Importeur von ausländischem Atomstrom und haben im vergangenen Jahr wieder zig Kohlekraftwerke hochgefahren - Wahnsinn! Der Ausstieg aus der Kernenergie war ein großer Fehler, vor allem aus klimapolitischer Sicht - auch von der Union. Die Reihenfolge war falsch. Man hätte erst aus der Kohle und dann aus der Kernenergie aussteigen müssen.

Bürokratieabbau ist ein weiteres Wort, nicht nur beim Ausbau des Energienetzes. Wie groß sehen Sie die Probleme?

Wir sind aufgrund der bürokratischen Auflagen an der Grenze des Leistbaren angekommen und brauchen einen parteiübergreifenden, aber auch gesamtgesellschaftlichen Konsens. Zum Beispiel bei der Vereinfachung von Bauvorhaben. Jeder findet gut, wenn das bei der eigenen Garage geht. Aber es muss für alle dann klar sein, dass das auch für die Garage des Nachbarn gilt. Momentan ist es oft so, dass dann der eine den anderen Nachbarn verklagt.

Wir brauchen wieder mehr Eigenverantwortung. Es geht nicht, dass der Staat alles auffängt. Ronja Kemmer

Wir brauchen wieder mehr Eigenverantwortung. Es geht nicht, dass der Staat alles auffängt. Man muss aber auch Ausnahmetatbestände schaffen. Das war beim Paragraf 13b Baugesetzbuch so, der aber richterlich gekippt wurde. Zur Entlastung der öffentlichen Verwaltung müssen wir zudem auch über Fristfiktionen reden: der Antrag ist dann automatisch genehmigt, wenn die Behörde nicht selbst innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Einspruch anmeldet. In einzelnen Bundesländern funktioniert das schon sehr gut.

Sie sind Teil der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Bundestag. KI wird immer mehr in den Alltag integriert. Es gibt Chancen, aber auch Risiken.

Ich verstehe, wenn den Leuten das Thema Sorgen bereitet. Ich habe aber das Gefühl, dass wir inzwischen ein sehr technologie-skeptisches, in Teilen auch -feindliches Land sind. Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg sind aber Innovationen, gerade auch im technologischen Bereich. Es liegt viel Potential in KI, wenn wir sie richtig nutzen- aber es gibt auch Risiken. Am meisten bereitet mir da das Thema Meinungsbildung Sorge - vor allem Manipulationen von Meinungsbildung, nicht nur durch Fake News, sondern auch Deep Fakes, also Videos, die gefälschte Szenen zeigen. Da braucht man Regulierungen. Wir müssen bei dieser Thematik auch die großen Plattformen in die Verantwortung nehmen.

Sie sind Teil der VfB-Fanclubs im Bundestag. Herrscht da wenigstens gerade gute Stimmung?

Und wie! Zur Zeit läufts beim VfB wirklich super. Aber wie im Leben und in der Politik gibt es auch im Sport immer mal Hochs und Tiefs. Geschämt habe ich mich da deswegen noch nie. Verlieren gehört auch mit dazu - aber jetzt gewinnen wir erst mal weiter!