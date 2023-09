Wer Wolle hört, der denkt sofort an warme Pullover, Socken oder Mützen. Doch nicht alle Wolle ist für die Textilindustrie geeignet. Zusammen mit dem Pelletszentrum Alb und dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb, haben die Wanderschäfer der Region ein neues Produkt auf den Markt gebracht: Dünger aus Schafwolle. Die federleichten, kleinen Pellets versorgen Pflanzen nicht nur mit großen Mengen von Stickstoff und Kalium, sie haben auch einen Wasserspeichereffekt, der besonders in sonnigen Lagen sehr wertvoll ist. Zahlreiche Kommunen verwenden das neue Produkt bereits, jetzt soll es auch für den heimischen Garten bekannter gemacht werden.

Im Frühjahr dieses Jahres ist die Produktion gestartet. Die kleinen Zylinder, die deutlich leichter als vergleichbare Brennstoffpellets aus Holz sind, erinnern bei genauer Betrachtung ein bisschen an Filz. Zerdrückt man sie, riecht man den typischen Schafswollgeruch. „Man könnte auch ganz normale Wolle als Dünger ausbringen, aber die Pellets sind viel besser zu verarbeiten“, erklärt Alexander Bosch vom Pelletszentrum Alb, der den neuartigen Dünger in Römerstein direkt auf der Alb produziert.

Die Schäfer wollen von ihren Produkten leben und dafür gute Preise erzielen und nicht nur von Fördergeldern für die Landschaftspflege. Tobias Brammer

Der Dünger ist dabei 100 Prozent biologisch und nachhaltig. „Der hohe Stickstoffanteil hilft beim Pflanzenwachstum und der hohe Kaliumanteil beugt Erkrankungen der Pflanzen vor“, erklärt Alexander Bosch. Die Eigenschaft als sehr guter Wasserspeicher ist für die oft sehr trockenen Böden auf und an den Rändern der Schwäbischen Alb ein großer Vorteil im Vergleich zu industriellen Düngern.

100 Gramm pro Quadratmeter reichen aus

Rund 100 Gramm Dünger pro Quadratmeter werden empfohlen. Aktuell bekommen Privatkunden den 1,5 Kilogramm-Sack für 13,95 Euro. „Wir können aktuell natürlich nicht mit dem Preis von industriellen Anbietern konkurrieren, aber wir wollen unseren Schäfereien auch etwas Gutes tun und zahlen deshalb deutlich über dem Markt üblichen Preis für die Schmutzwolle“, erklärt Alexander Bosch. Trotzdem steige die Nachfrage und damit die Produktion. Der Dünger sei aus oben genannten Gründen sehr passend für die Region.

Städte und Organisationen machen gute Erfahrungen

Städte und Organisationen, wie Ehingen (im Teilort Frankenhofen), Münsingen oder die Bruderhausdiakonie, welche den Dünger anwenden, sind vom Produkt überzeugt. Auch die Landwirtschaftsschule des Kreises Reutlingen hat schon einige Projekte damit umgesetzt. Die Nutzer berichten von durchweg positiven Erfahrungen. Besonders der Effekt der Wasserspeicherung fällt in trockenen und sehr sonnigen Lagen besonders ins Gewicht.

„Wir haben zudem Rückmeldungen von Privatleuten, die beispielsweise bei ihren Tomatenpflanzen besonders gute Erträge verzeichnen konnten, nachdem sie mit unserem Schafwolldünger gearbeitet haben“, berichtet Tobias Brammer. Besonders gut scheinen die Pellets zu funktionieren, wenn sie in den Boden eingearbeitet werden. Die Landwirtschaftsschule experimentiert gerade mit einer Vorabmischung aus dem Schafdünger und Humus, die dann direkt auf ausgelaugte Flächen aufgebracht werden soll.

Neue lokale Wertschöpfungskette entsteht

Von der Alb, beziehungsweise aus ihrem unmittelbaren Umland, kommt der Rohstoff für den Dünger. Nach wie vor ist es ein großes Ziel des Biosphärengebiets, die Produkte der Wanderschäfer aus der Region, die mit ihren Herden die Wacholderheiden und Trockenwiesen ökologisch pflegen, in Wert zu setzen. Mittlerweile funktionieren Lieferketten für Textilprodukte und deren Vertrieb wieder und auch die Vermarktung des Fleisches nimmt Fahrt auf, erklärt Tobias Brammer, stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets.

Landwirtschaft müsse sich durch den Ertrag rechnen und nicht nur durch Subventionen. „Die Schäfer wollen von ihren Produkten leben und dafür gute Preise erzielen und nicht nur von Fördergeldern für die Landschaftspflege.“ Auch Mike Münzing, Bürgermeister von Münsingen, ist von dem Projekt überzeugt. So sei es ein Kernziel des Biosphärengebiets lokale und regionale Wertschöpfungsketten zu entwickeln. „Gerade was Schafwolltextilien angeht, haben viele wollverarbeitende Betriebe die Alb in den 1970er und 1980er Jahren verlassen. Und die Schäferei, die zu unserer Kulturlandschaft gehört hat, ist deutlich zurückgegangen.“

Nicht jede Wolle kann in die Textilindustrie

Und auch wenn mittlerweile sehr viel Wolle der Wanderschäfereien vermarktet werden kann, gibt es immer noch die sogenannte Restwolle. Zu kurze oder brüchige Fasern eignen sich nicht für Textilien. Diese müssten dann eigentlich entsorgt werden. Auch stark verschmutzte Wolle kann auf dem aktuellen Wollmarkt, der sehr hohe Ansprüche hat, nicht vermarktet werden. Die der Region am nächsten liegenden Wollwäschereien, welche diese reinigen könnten, liegen in Österreich und Belgien, was ein wirtschaftliches Arbeiten schwierig macht.

Der Dünger sei für diese Wollreste eine gute Alternative. Denn obwohl die Produktion aufwändiger ist, als beispielsweise aus Sägemehl Heizpellets zu pressen, entsteht ein sehr hochwertiges Produkt. Die Besonderheit bei der Verarbeitung der Wolle liegt daran, dass sie als sogenanntes K3-Material klassifiziert wird. Dadurch muss sie vorbehandelt und in einer Biogasanlage in der Region getrocknet werden, bevor sie im Pelletszentrum weiterverarbeitet werden kann.

„Unser Vertriebsnetz ist schon deutlich gewachsen. Der Schafdünger ist bei den Schäfereien und zahlreichen Händlern zu bekommen. Eine Vertriebspartnerschaft mit großen Landhändlern ist angedacht, allerdings muss erst noch die Produktionsmenge steigen“, so Tobias Brammer. Seit Jahresbeginn seien schon etliche Tonnen an Schafwolle in Römerstein zu Düngerpellets verarbeitet worden. Das Produkt stehe aber noch am Anfang und die Produzenten wollen nun beobachten wie sich der Absatz entwickelt.