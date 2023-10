Es kostet viele Millionen Euro, eine ländliche Gemeinde mit schnellen Datenleitungen auszustatten. Aber es scheint auch dringend notwendig in der heutigen Zeit. Als eine der letzten Gemeinden in Baden-Württemberg kommt Römerstein in den Genuss eines Förderprogramms, bei dem Bund und Land 90 Prozent der Kosten übernehmen. Wegen eines weiteren Partners kostet der Breitbandausbau die Gemeinde nun keinen Cent.

Fast 20 Millionen Euro wird der Ausbau der Glasfaser-Datenleitungen auf der ganzen Gemarkung Römerstein kosten. Das ist schon länger klar. Seit Weihnachten 2022 steht fest: Die Hälfte der Ausbaukosten für Römerstein kommen vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Förderzusage war quasi ein Weihnachtsgeschenk aus Berlin auf die Schwäbische Alb.

Vor kurzem dann kehrte eine mächtig gut gelaunte Römersteiner Bürgermeisterin von einer Dienstreise nach Stuttgart zurück. Anja Sauer hatte eine Einladung ins Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung erhalten.

Fördertopf ist danach leer

Dort überreichte ihr der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) einen Zuwendungsbescheids des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen für den Breitbandausbau in Römerstein. Dieser umfasst noch einmal 40 Prozent der Ausbaukosten, also rund acht Millionen Euro.

Strobl überreichte bei diesem Anlass die Förderbescheide an rund 40 Projekte im Ländle eigenhändig. Denn diese sind auf Sicht wohl auch die letzten, die in den Genuss der kombinierten Bund-Land-Förderung von insgesamt 90 Prozent der Kosten kommen.

Zum Stichtag 15. Oktober war sowohl im Bund als auch im Land das für die Breitband-Förderung zur Verfügung stehende Budget überschritten. Nach der neuen Förderrichtlinie werden ‐ so fürchten viele ländliche Gemeinden, die bisher leer ausgegangen sind ‐ sie wiederum leer ausgehen.

Römerstein hingegen ist nun fein raus. Für die Erschließung der kompletten Gemarkung sowie die gemeinde- und landkreisübergreifende Backboneanbindung decken Bund und Land 90 Prozent der Kosten, die sich auf 19,9 Millionen Euro belaufen sollen. 9,93 Millionen Euro steuert der Bund bei mit seinem „Weihnachtsgeschenk“ und 7,95 Millionen Euro hat das Land zugesagt. Für Anja Sauer ist das auch ein Grund, Minister Strobl mit einem „Breitbandkabelkuchen“ aus Römersteiner Produktion zu bedenken.

Damit wird Römerstein einen attraktiven Standortfaktor im Wohn- und Gewerbebereich gewinnen. Anja Sauer

Gigabitausbau soll bald starten

Wahrscheinlich wäre sie nicht so beschwingt gewesen, wenn die Gemeinde Römerstein die verbleibenden 2,02 Millionen Euro aus eigener Tasche hätte zusammenkratzen müssen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung: Der Kooperationspartner OEW Breitband GmbH übernimmt die restlichen Kosten und im Gegenzug gleich das komplette Römersteiner Glasfasernetz. Einige andere Gemeinden setzen auf mögliche Netzentgelte, wenn sie ihre Datennetze selbst betreiben. Römerstein hat sich jedoch für den anderen Weg entschieden.

Bürgermeisterin Sauer ist auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Lösung. Sie sagt: „Damit wird Römerstein einen attraktiven Standortfaktor im Wohn- und Gewerbebereich gewinnen, unsere örtliche Infrastruktur immens gestärkt und wir werden im Datennetz absolut zukunftsfähig gerüstet sein. Unsere gesellschaftlichen Grundbedürfnisse werden durch diese Digitalisierungsmaßnahme befriedigt. Mit der Entscheidung, die Internetversorgung und damit den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze von Römerstein zeitnah anzugehen, wurde durch den Beschluss des Gemeinderats Römerstein im September 2022 auf Vorschlag der Verwaltungsspitze ein weitreichender Schritt in Richtung Zukunft unserer liebens- und lebenswerten Gemeinde getan.“

Laut Sauer sollen die Ausschreibungen und dann auch die Arbeiten möglichst schnell starten. Das Geld sei nun schließlich da und sie hofft, dass die Gemeinde bald über die entsprechende schnelle Dateninfrastruktur verfügen wird.