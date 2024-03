Ein Zehntel der Fläche für Windenergie

Noch vor wenigen Jahren wollte kaum einer Windenergieanlagen in seiner Sichtweite haben. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert - durch den Druck des Gesetzgebers müssen überall im Ländle Flächen für Windenergiegewinnung ausgewiesen werden. Und einige Gemeinden gehen da forsch voran. Römerstein zum Beispiel möchte rund 14 Prozent seiner Fläche dafür zur Verfügung stellen. Jetzt hat die Gemeinde entsprechende Verträge mit zwei Projektpartnern geschlossen.

Im Römerstein-Saal im Ortsteil Böhringen steht Bürgermeisterin Anja Sauer und sagt: „Wir haben alle Interessengruppen mit auf den Weg genommen und mit den Ortschaftsräten und dem Gemeinderat die Windenergiekonzeption auf den Weg gebracht.“ Mit im Saal stehen Vertreter der Partner, die sich die Gemeinde ins Boot geholt hat, denn selbst Windkraftanlagen bauen wird Römerstein keine. Für die EnBW sind Michael Soukup (Teamleiter Windkraft Süddeutschland) und Falco Engelfried (Manager Flächensicherung) da sowie für die Reutlinger Schöller SI ihre Gründer Willi Schöller nebst Geschäftsleiter Ersah Öztürk.

Ein Grund, warum sich derzeit immer mehr Kommunen für die Ausweisung von Windenergiegebieten interessieren, ist die gesetzliche Vorgabe, dass bis 2032 zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche für die Windenergie auszuweisen sind. Umsetzen sollen die Flächenziele in Baden-Württemberg die zwölf Regionalverbände, indem sie mindestens zwei Prozent der Landesfläche exklusiv für Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen planungsrechtlich sichern. Gelingt ihnen das nicht innerhalb der gesetzten Frist, droht der Gesetzgeber, die Genehmigung zum Bau von Wind- und Solarenergieanlagen derart freizugeben, dass quasi jeder mit entsprechendem Kapital nahezu beliebig welche bauen kann - vorausgesetzt, es gibt in der Kommune nicht schon eine andere Regelung.

Auch der Gemeinde gehören Grundstücke

Römerstein dürfte in diesem für viele schlimmsten Fall verschont bleiben. Schließlich erlaubt es auf weit mehr als nur zwei Prozent seiner Fläche den Bau von Erneuerbaren-Energie-Anlagen. Konkret handelt es sich um drei Gebiete, die am östlichen Gemeinderand liegen: zwei im Südosten, die an die Laichinger und Westerheimer Gemarkung grenzen und eines im Nordostzipfel, dem „Vierländereck“, das unter anderem an Westerheim und Wiesensteig grenzt.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu erzielen, hat sich die Gemeinde mit den Projektierern auf Poollösungen geeinigt. Das bedeutet, dass Pachtverträge mit den Grundstücksbesitzern in den drei Poolgebieten, wo einmal Windkraftanlagen gebaut werden sollen, geschlossen werden, unabhängig davon, ob auf dem Grundstück einmal ein Windrad stehen, es als Zuwegung genutzt wird oder völlig unberührt bleibt. Die vergleichsweise großen Gebiete ermöglichen die nötige planerische Beweglichkeit. Profitieren werden aber alle Verpächter, wie Falco Engelfried von der EnBW erklärt: „Die eine Hälfte der gesamten Pacht wird auf alle Verpächter im Pool verteilt, unabhängig davon, ob und wie für die Windenergiegewinnung ihr Grundstück genutzt wird.“ So sollen alle Verpächter profitieren.

Und es sind ziemlich viele Verpächter, weil die Grundstücke auf Römersteiner Gemarkung offenbar oft recht kleinteilig ausfallen. Allein in den beiden südlicheren Poolgebieten der EnBW seien es rund 400 Eigentümer, schätzt Michael Soukup. Im Poolgebiet „Vierländereck“ von Schöller SI seien es auch noch rund 100 Eigentümer, sagt Ersah Öztürk. Unter all diesen Eigentümern ist die Gemeinde Römerstein auch einer.

„Wertschöpfung soll möglichst in der Gemeinde bleiben“

Die Pachtverträge seien gleich, versichern beide Proketierer. Zum genauen Pachtzins will man sich zwar nicht äußern, aber Soukup verrät zumindest die Pacht könnte „sechsstellig mit einer 1 davor“ werden, wenn auf dem Grundstück eine Windenergieanlage gebaut wird. Es gebe eine garantierte Grundpacht und alles weitere sei abhängig von den dann zu erzielenden Strompreisen.

Beide Firmen wollen auf denselben Windanlagenhersteller zurückgreifen, das mache den Bau auch etwas günstiger. Die aktuellen Anlagen erreichen Nabenhöhen von 160 bis 199 Metern, die Rotoren sollen 160 bis 180 Meter Durchmesser haben.

EnBW hofft, schon in einem bis eineinhalb Jahren mit dem Anlagenbau beginnen zu können, sodass 2026 oder 2027 die ersten der neun bis zehn Windkraftanlagen ans Netz gehen können. Schöller rechnet mit einer etwas längeren Vorlaufzeit und plant mit derzeit zwei bis vier Anlagen. Dafür soll es da auch die Option auf Bürgerwindenergieanlagen geben. Denn das sei Teil der Firmenphilosophie, wie Willi Schöller erklärt: „Die Wertschöpfung soll möglichst in der Gemeinde bleiben.“ In Römerstein gebe es auf jeden Fall beste Voraussetzung für die Energiegewinnung aus Wind, sagt Schöller. Schließlich liegt die Gemeinde auf rund 860 Metern über dem Meeresspiegel und es gebe auch viel Wind hier.