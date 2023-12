Werke von Jakob Eggli im Museum Ehingen

Auf der Suche nach Verdienst reiste der Schweizer Wandermaler Jakob Eggli (1812 - 1880) in den Sommermonaten der Jahre 1845 bis etwa 1855 nach Oberschwaben. Dabei fand er unter den dort ansässigen Adelsfamilien zahlreiche Auftraggeber, die ihre Schlösser repräsentativ ins Bild setzen ließen. Dazu gehörte auch die Familie von Stauffenberg, die um 1850 gleich drei unterschiedliche Ansichten von ihrem Schloss in Rißtissen in Auftrag gab. Bemerkenswert ist der unter Graf Klemens (†1833) durch den damaligen Schlossgärtner Klank (1803 - 1849) nach englischem Vorbild angelegte Landschaftsgarten mit der Riß im Vordergrund. Die Ausstellung mit zahlreichen weiteren Werken Jakob Egglis ist im Museum Ehingen zu den üblichen Öffnungszeiten noch bis 7. Januar 2024 zu sehen.