Rißtissen

Sternsinger aus Rißtissen sammeln rund 3391 Euro

Rißtissen / Lesedauer: 1 min

Die Sternsinger in Rißtissen (Foto: Kirchengemeinde )

31 Sternsingerinnen und Sternsinger machten sich am Dreikönigstag in Rißtissen auf den Weg, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen - in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Schön, dass sich so viele Mädchen und Jungen aus unserer Gemeinde für diese Aktion gemeldet haben, bei der sie in diesem Jahr 3391,78 Euro gesammelt haben.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 19:17 Von: Schwäbische.de