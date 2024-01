Projektchor Rißtissen singt zum Bruckner Jubiläum

Anlässlich des 200. Jubiläumsjahres des Komponisten Anton Bruckner startet der Kirchenchor aus der Seelsorgeeinheit Donau-Riß ein Chorprojekt. Die Choralmesse von Bruckner wird unter der Leitung von Dirigentin Natalie Klink aus Munderkingen erlernt und aufgeführt. Hinzu kommt das imposante „Halleluja“ von Händel. Für alle Interessierten aus der Region und jeden Alters eine tolle Gelegenheit, in diesem Projekt dabei zu sein und mitzusingen. Der Höhepunkt und Abschluss wird die Ostermesse am Ostermontag, 1. April, um 10.30 in Rißtissen sein. Am Donnerstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr ist im Gemeindehaus Arche in Rißtissen die erste Chorprobe. Es ist keine Anmeldung erforderlich, einfach vorbeikommen und mit Freude mitsingen.