Klein-Laster prallt gegen Baum

Gegen einen Baum geprallt ist am Samstag ein Klein-Lkw in der Nähe des Ehinger Teilorts Rißtissen. Um 1.40 Uhr war der Fahrer des Lasters auf der Straße von Rißtissen nach Laupheim unterwegs. Wegen Schneeglätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem heftigen Aufprall lösten sämtliche Airbags aus und verhinderten wohl Schlimmeres. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.