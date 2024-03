Die fünf Brücken in Rißtissen haben Namensschilder erhalten

Anhand einiger Fotos hat Ortsvorsteher Markus Stirmlinger in der jüngsten Ortschaftsratssitzung die Maßnahmen zum Hochwasserschutz am „Neuen Graben“ erläutert. Gezeigt hat er zudem Fotos von der neu angebrachten Beschilderung der fünf Brücken in Rißtissen.

Vor Beginn der offiziellen Sitzung haben Ortsvorsteher Markus Stirmlinger und die Ortschaftsräte während des Trainingsbetriebs die örtliche Römerhalle besichtigt. Der Ortsvorsteher bezeichnete dabei die Sanierung und Erweiterung als sehr gelungen. In seinem Jahresrückblick auf 2023 berichtete er von zehn Sterbefällen und 16 Geburten. Im Baugebiet Fischerwert sind alle Bauplätze verkauft, das erste Haus ist bezogen. Nachdem die Dachsanierung am Rathaus vollzogen war, haben schon die Vorbereitungen für die Ortsumfahrung der Landesstraße L259 begonnen. Die Ausführungspläne sind fertig, auf deren Basis folgt nun die Ausschreibung des Straßenbaus. Im Herbst soll Baubeginn sein. Für Ende 2025 ist mit der Fertigstellung und damit verbunden mit einer deutlichen Entlastung für die Ortsdurchfahrt zu rechnen. Für 2024 habe sich noch die Denkmalschutzbehörde angekündigt.

Seinen Betrieb aufgenommen hat der Grüngutplatz in Rißtissen. Am 20. Dezember war mit der Inbetriebnahme des schnellen Internets der Breitbandausbau abgeschlossen. „Die Stadt Ehingen hat in den Breitbandausbau im Stadtgebiet und in den Teilgemeinden 43 Millionen Euro investiert, sechs Millionen folgen 2024“, so Stirmlinger, der die Quote der Förderung mit zwischen 80 und 90 Prozent angab. Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen fand eine umfassende Ausräumung des „Neuen Grabens“ statt. Es besteht die Hoffnung, dass nach Bau der Ortsumfahrung die Gefahr von Hochwasser gebannt ist. Ortsvorsteher Markus Stirmlinger hat einige Fotos gezeigt und gelobt, wie das Material ausgeräumt wurde. Auch die Dorfputzete im April und das Weihnachtssingen fanden Erwähnung. In der Zeit von Januar bis September 2023 hat es an der stationären Geschwindigkeitsanlage in Rißtissen 1192 Geschwindigkeitsüberschreitungen gegeben. Den Einwohnerstand gab der Ortsvorsteher zum 31. Dezember 2023 mit 1417 an, das sind elf mehr als ein Jahr zuvor. 1964 hatte Rißtissen 998 Einwohner.

Bei der Kommunalwahl im Juni ist Markus Stirmlinger der Wahlvorsteher, Olivia Haufe seine Stellvertreterin. Toni Melzer hat die Schriftführung, Thilo Haufe ist sein Stellvertreter. Beisitzer sind Markus Egle, Sonja Wetzel und Elke Brunner sowie von der Stadt Ehingen Florian Weingandt. Als Ersatz wurde Karola Hofmann festgelegt.

Einem Vorschlag von Karl Fisel aus dem Jahr 2016 folgend sind inzwischen an den fünf Brücken in Rißtissen Beschilderungen angebracht. Es gibt nun eine Sulmetinger Brücke, eine Rathaus-Brücke, eine Untere und eine Obere Kanalbrücke sowie eine Ehinger Brücke.

Abschließend wies Ortsvorsteher Stirmlinger auf die Einweihung der Kläranlage Öpfingen am 20. April um 11 Uhr hin, wo es Mittagessen und Bewirtung durch die Freiwillige Feuerwehr geben wird.