Autofahrerin missachtet Vorfahrt und löst einen Unfall aus

Leichte Verletzungen hat eine 61–Jährige am Mittwoch bei einem Unfall in Rißtissen erlitten. Gegen 9.45 Uhr war eine 60–Jährige mit einem Renault in der Sulmetinger Straße in Rißtissen unterwegs. An einer Einmündung wollte sie nach links in die Schloßstraße einbiegen. Hierbei übersah sie wohl eine 61–Jährigen mit einem Toyota. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf jeweils 3.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Toyota. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Autofahrerin in eine Klinik. Die Renault–Fahrerin blieb unverletzt.