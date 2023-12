Rißtissen ist in der Digitalisierung einen großen Schritt weitergegangen. Der Ehinger Teilort ist nun mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser ausgebaut und verwandelt sich so von einem weißen Fleck zu einem Ort mit Internet in Gigabit-Geschwindigkeit.

Statt wie bisher weniger als 30 Megabit pro Sekunde sind jetzt Downloads mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Mit dem symbolischen Buzzer-Druck haben Landrat Heiner Scheffold, Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann und Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger die neuen Leitungen in Betrieb genommen.

6,8 Millionen Euro in den Ausbau in Rißtissen investiert

Der Schritt zeige deutlich, dass man im flächigen Ausbau der Glasfaser-Leitungen vorankomme, sagte Oberbürgermeister Baumann beim Festakt. Neben den verantwortlichen Unternehmen Geo Data, Alb-Elektric Huber und dem Netzbetreiber NetCom BW ging sein Dank auch besonders an die Fraktionsvorsitzenden des Ehinger Gemeinderats, die zum Termin gekommen waren.

„Sie haben die wesentlichen Entscheidungen getroffen, dass der Netzausbau vorangehen konnte“, sagte er in ihre Richtung. So könne die Stadt etwa 60 Millionen Euro in das Breitband investieren, wovon bereits mehr als 40 Millionen schon verbaut sind. 6,8 Millionen Euro flossen allein in den Ausbau in Rißtissen, wo 514 Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen wurden.

Stadt übernimmt den Eigenanteil der Hausbesitzer

Ausdrücklich bedankte sich der Oberbürgermeister dabei auch „bei den Fördergebern aus Bund und Land, ohne die wir es nicht leisten könnten“. So war auch der Ausbau in Rißtissen möglich. Bis zu 90 Prozent der Baumaßnahmen werden durch die Weiße-Flecken-Förderung abgedeckt.

Die restlichen zehn Prozent, den Eigenanteil der Hausbesitzerinnen und -besitzer, übernimmt die Stadt Ehingen. „Für die hergestellten Glasfaseranschlüsse müssen die Nutzerinnen und Nutzer keine Kosten bezahlen“, sagte Baumann.

Der Anschluss wird bei den förderfähigen Adressen bis zur Innenseite der Kellerwand gelegt. Das gilt nicht nur für die Hausanschlüsse in Rißtissen. Auch in Altsteußlingen, Blienshofen, Bockighofen, Schaiblishausen, Schlechtenfeld und Unterwilzingen sind bereits Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser verlegt. Dazu kommen neun Schulstandorte in Ehingen, Erbstetten und Rißtissen - schnelles Internet soll es auch in Gewerbegebieten in Ehingen, Berkach und Berg geben.

Schneller Datenfluss für die Digitalisierung wichtig

Für die Digitalisierung sei es wichtig, dass die Daten schnell fließen könnten, sagte Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger. Der Abschluss des Ausbaus sei der Beweis dafür, „dass wir für die Digitalisierung gerüstet sind“.

Er dankte Scheffold und Baumann besonders dafür, dass sie mit dem Beitritt zum Verbund Komm.Pakt.Net einen guten Grundstein für den Ausbau gelegt hätten. Der Verbund ist ein Zusammenschluss von 200 Kommunen aus acht Landkreisen, die bei sich den Glasfaserausbau vorantreiben.

Alb-Donau-Kreis befindet sich auf dem globalen Markt

Durch die Glasfaseranschlüsse habe man die Standortattraktivität des Alb-Donau-Kreises nicht nur erhalten, sondern sogar vorangetrieben, sagte Landrat Scheffold. Man stehe nicht nur in regionaler oder bundesweiter Konkurrenz. „Im Grunde genommen geht es um den globalen Markt“, sagte er.

260 Kilometer Backbone habe der Landkreis in der Fläche ausgebaut, also die Infrastruktur im Hintergrund gelegt. Dieser Bauabschnitt gilt jetzt als abgeschlossen. 25 Kabelverzweiger stehen allein in Ehingen. Der nächste Schritt sei nun, die Glasfaser ins Haus zu bringen - wie in Rißtissen geschehen.

Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung

700 Millionen Euro stehen der OEW Breitband, dem für den Ausbau zuständigen kommunalen Unternehmen mit Sitz in Ehingen, grundsätzlich für den Breitbandausbau zur Verfügung. 500 Millionen Euro kommen aus der Förderung des Bundes und des Landes.

„Es sind also enorme Summen, die wir alle gemeinsam in den Breitbandausbau stecken“, sagte Scheffold. Der Alb-Donau-Kreis sei im landesweiten Vergleich der Landkreis, der die höchsten Fördersummen erhalten habe und die meisten Netze neu in Betrieb nehme. Mit den Fördergeldern können etwa 30.000 Glasfaseranschlüsse im Kreis realisiert werden.

Der Landrat gab auch einen Ausblick auf die kommenden Jahre: „Wenn die Umsetzung wie geplant läuft, wird der Alb-Donau-Kreis voraussichtlich ab Ende 2025/Anfang 2026 flächendeckend gigabitfähig sein.“ Damit wäre das Projekt, das in Ehingen bereits im November 2016 startete, nach etwa zehn Jahren abgeschlossen. Im Dezember 2017 war im Teilort Kirchen erstmals ein Teilnetz in Betrieb gegangen - als erster Breitbandausbau in Ehingen und einer der ersten im Alb-Donau-Kreis.