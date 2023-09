Vortragsreihe über den Tod und das Leben

Unter der Überschrift „Lebens(end)gespräche“ startet am Montag, 25. September, eine Vortragsreihe zu Themen, die bei schwerer Krankheit und am Lebensende auftreten können. Im Gemeindehaus „Dorfmitte“ in Ringingen referieren ab 19 Uhr Allgemein- und Palliativmedizinerin Monika Fuchs sowie . Karin Bachner von der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal „Über die Vielgesichtigkeit des Schmerzes“.

Dazu schreiben die Organisatoren der Hospizgruppe: „Albert Schweitzer, der berühmte Organist und Arzt sagte einmal: „Das Wenige, was du tun kannst ist viel, wenn Du nur irgendwo Schmerz und Weh und Angst von einem Wesen nimmst.“ Die Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland steht kompromisslos für gute Lebensqualität und ganzheitliche Umsorgung schwerstkranker und sterbender Menschen. Die Linderung von Schmerzen steht dabei an vorderster Stelle und umfasst das Verständnis von der Vielgesichtigkeit des Schmerzes, von der wir Ihnen an diesem Abend erzählen möchten.“

Weitere Vortragsabende: Dienstag, 17. Oktober, „Über das Ausatmen und Loslassen“ und Mittwoch, 22. November, „Über die Akzeptanz von Angst und Unruhe“.