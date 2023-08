Linienbus und Lastwagen stoßen zusammen

Ein Linienbus und ein Lastwagen sind am Dienstag bei Ringingen zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Kurz nach 11.30 Uhr war ein 55–Jähriger mit seinem Sattelzug in Erbach–Ringingen unterwegs. Der Lkw fuhr in der Ortsstraße in Richtung Erbach–Bach. Der 55–Jährige wollte nach rechts in die Oberdischinger Straße abbiegen. Dabei kam ihm ein 25–Jähriger mit seinem Linienbus entgegen. Auch der wollte nach links in die Oberdischinger Straße abbiegen. Beide Fahrzeuge hatten eine Breite von mehr als 2,50 Meter. Obwohl sich die Fahrenden untereinander verständigen und der Fahrer des Busses nach rechts ausgewichen war, stießen die beiden Fahrzeuge im Bereich der jeweiligen Hecks zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.