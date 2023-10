Der diesjährige Herbstbasar findet statt am Samstag, 21. Oktober, von 13 bis 15 Uhr in der Birkenlauhalle in Ringingen. Verkauft wird alles rund ums Kind: Herbst- und Winterbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher und weitere Ausstattung. Großer Kuchenverkauf im Foyer mit einer mega Auswahl an Leckereien zum Mitnehmen.