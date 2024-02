Ein Endspiel mit offenem Visier

Gute Stimmung, spannende Spiele und eine volle Halle. Der SV Ringingen als Veranstalter des sechsten Oxx-Cup der Herren war mit seinem Turnier äußerst zufrieden. In einem sehenswerten Finale setzte sich der FV Asch-Sonderbuch gegen die SG Öpfingen mit 2:1 durch.

Insgesamt 16 Teams hatten sich in der Oxx-Arena in Ringingen am Samstag eingefunden. Zu den 15 Teams aus der näheren Umgebung gesellte sich auch noch die befreundete SGM Ringingen/Killertal, aus der Nähe von Burladingen. Das Teilnehmerfeld war in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Dabei hatte das Schiedsrichter-Quartett mit Kevin Maier (SSV Emerkingen), Daniel Traub (SG Griesingen), Luis Javornik (TSG Ehingen) sowie Manuel Höcker vom gastgebenden SV Ringingen insgesamt 32 faire, aber teilweise auch heiße Duelle zu leiten. Für die Viertelfinal-Spiele qualifizierten sich die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe.

Hier kam es zu folgenden Begegnungen: SV Asch-Sonderbuch - TSV Einsingen 6:4 n. E., SG Öpfingen - SV Ebersbach/Fils 4:1, SG Altheim - SG Griesingen 0:3, SV Ringingen - FC Hüttisheim 2:3

Spannende Halbfinal-Spiele.

Wie schon in den Spielen zuvor wurde in den folgenden Halbfinals um jeden Meter und Ball gefightet, aber durchaus auch ein technisch guter Fußball geboten. Der FV Asch-Sonderbuch bezwang die SG Griesingen klar und verdient mit 4:1. Im zweiten Halbfinale zwischen der SG Öpfingen und dem FC Hüttisheim erlebten die Fans ein technisch gutes Spiel auf Augenhöhe. Hüttisheim mit Danijel Sutalo, letzte Saison noch in Diensten des Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd und bereits Turniersieger zwischen den Jahren in Allmendingen, unterlag 0:1. Den Treffer erzielte der erfahrene Öpfinger Kapitän Philipp Mall mit einer schönen Einzelleistung.

Somit standen sich im Spiel um Platz drei die SG Griesingen und der FC Hüttisheim gegenüber. Das erfahrene Team aus Hüttisheim ließ nichts anbrennen und sicherte sich mit einem verdienten 3:0-Erfolg Platz drei.

Finale zwischen Asch-Sonderbuch und Öpfingen

Das Finale bestritten nun die beiden Bezirksligisten der SG Öpfingen und des FV Asch-Sonderbuch. Nachdem man sich in den ersten zwei Minuten noch vorsichtig abtastete, war die Führung für Asch-Sonderbuch durch Tobias Wallisch aus sechs Metern in den Winkel der Dosenöffner für ein Endspiel mit offenem Visier. Beide Teams spielten sich eine Vielzahl an Chancen heraus, scheiterten aber immer wieder an den gegnerischen Torspielern oder mangelnder Präzision. Lukas Schmid erhöhte nach schönem Zuspiel von Lars Folcz auf 2:0, doch Öpfingen gab sich nicht auf. Philipp Mall sorgte vier Minuten vor Ende mit seinem Anschlusstreffer für eine spannende Schlussphase, in welcher Öpfingen eine Minute vor Schluss auch noch den Torwart gegen einen fünften Feldspieler wechselte, doch vergebens. Der Sieger des sechsten Oxx-Cups hieß FV Asch-Sonderbuch. Für den Trainer Thomas Kirsamer ein verdienter Erfolg: „Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt und uns als Team präsentiert. Das war wichtig und gibt uns sicher einen Kick vor dem Trainingslager und der Rückrunde.“

Ringingens Vorstand David Braunsteffer nahm die abschließende Siegerehrung vor. Er bedankte sich bei allen Teams für ihre Teilnahme, den Helfer- und Orgateams für ihre Unterstützung sowie den Schiedsrichtern für deren gute Spielleitungen. Nach den abschließenden Wünschen für eine verletzungsfreie Vorbereitung aller Mannschaften folgte die gesellige Nachspielzeit, in welcher die Teams das Turnier in der Oxx-Arena des SV Ringingen noch gemütlich ausklingen ließen.